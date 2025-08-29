堅守亡父「大粒癦」廖駿雄教誨 廖家爵誓靠自己努力登男一

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

廖家爵表示接到《麻雀樂團》角色時，十分緊張，除了多戲分，很怕演男主角譚俊彥年輕版有什麼出錯，加上監製及導演對他很有信心，也是另一種壓力，「很多謝他們信我，同時壓力也因而倍增」。

跟陌生人談情感尷尬

廖家爵稱難度除多對白，還有首次演感情戲，最初要揣摩角色也覺得很難拿揑，「要經歷和對手由認識到拍拖、分手到復合、結婚、離婚，心路歷程變化很大，與不認識的人演情侶，感到有點尷尬，比拍動作戲辛苦，加上中學時冇拍過拖，很難感受到這份青澀感覺，拍攝時已30歲，演16歲至20歲很難說服自己，所以覺得很高難度，唯有多與對手溝通，得閒約出來見面令大家有多些默契，有助演出時沒有感覺那麼生硬」。23歲才初戀的他，拍拖多年最終分手收場，現決定專注工作，暫不理感情事。

人生如戲 面對父彌留陷兩難

廖家爵與譚俊彥沒有對手戲，不過對方間中會特地到場陪他開工，講解人物角色怎樣演，「我覺得自己太大嚿，即使拍攝前食少啲，但出來效果都係差咁啲」。廖家爵稱譚俊彥對自己很好及十分照顧，還表示有什麼事可找他商量，「可能背景都是爸爸做這行，很理解演員二代的感受，他好惜我，很多謝他」。

廖家爵劇中面對父親在醫院彌留，爆喊一幕令人動容，他透露拍這場戲時，父親廖駿雄也是身在醫院，「姑媽叫我不要返工，但我不可請假阻礙別人工作，覺得這樣很不專業，不過另一方面，爸爸這樣情况，如果不請假，又好似好衰仔，如劇情一樣陷入兩難，手掌又係肉，手背又係肉，所以拍完這場戲，請了一日假，翌日再到醫院開工。坐在長櫈的喊戲，因為我很少請假，譚俊彥在服裝間問我去咗邊，我講笑話去感受司徒久人生，他再三追問，我便一五一十講給他聽，他全程陪我拍這場喊戲，其間不停安慰我，我亦藉這場戲宣泄一吓情感」。

曾當吳岱融助手了解拍劇情况

完成醫院爆喊戲後，差不多一周，廖駿雄離世，廖家爵憶述父親臨終前的對話仍語帶感觸，「爸爸知道我演這套劇，在他半清醒狀態時，我同佢講不要入戲太深，試完戲給我看，便要快些好番」。他表示平時與父親很少溝通，因為爸爸比較大男人，很多時盡在不言中，「小時候父親講過想得到什麼，要憑自己努力爭取回來，所以很多時都是他講完，我自己去領悟」。

廖家爵表示爸爸口硬心軟，他決定入行，父親沒說支持或反對，不過私下會向朋友拜託，多多關照個仔，「都有介紹細叔伯給我認識，如吳岱融、鬼塚、煒烈、林韋辰，入訓練班前，當過吳岱融助手，了解拍劇是什麼一回事，入行後沒有刻意在公司講，亦都冇話自己係邊個個仔，希望憑自己努力得到大家認可，好過因為爸爸是誰而畀機會我」。

認無綫人工難餬口要做兼職

廖家爵稱小時候覺得演員也是人，沒什麼特別，長大後想法改變，覺得觀眾看完一套劇，可能會有所反思，甚至改變人生。眼看爸爸打拼多年，演出過多套經典劇，但都只做綠葉，未能上到男一位置，他表示有想過這問題，承認現在無綫的人工確不太足夠生活，要想為謀生可以做什麼其他工作，「沒有想過放棄，但當演員很被動，有演藝夢都要搵食，冇工開唔係搵嘢學就係搵兼職，如不這樣做很難餬口，我覺得在香港有手有腳不會餓死，怎樣都會生活到，入行前試過做地盤、斬樹，入行後又試過冇工開時做餐廳侍應，貼地啲冇死，只要勤力工作，冇人會睇死你」。

盼5年內當上第二男主角

廖家爵獲無綫力捧，有不少演出機會，去年更獲同事投票，於視帝譚俊彥手上獲頒「全台力撐潛質男藝人」，他表示很開心大家看到自己的努力，今次不但有機會飾演主角的年輕版，更是最多戲分的一套。問到認為何時才能踏上男主角之路？廖家爵說：「第一男主角仍不敢奢望，希望5年內，起碼有個第二男主角做吓都好，先在能力上得到觀眾的認可，即使現在畀第一男主角我做，都驚未夠能力。」他憧憬能演到自己滿意的作品，受到認可登上男一位置，目標奪最佳男主角。