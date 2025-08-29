明報新聞網
娛樂

鄭保瑞稱先拍《終章》 「會交代城寨四子命運」

【明報專訊】鄭保瑞執導《九龍城寨之圍城》去年上映票房大賣，連「叉燒蛋飯」也紅到日本，觀眾期待《城寨》系列，前傳《龍頭》及《終章》。鄭保瑞接受YouTube節目《浩然正戲》主持翟浩然訪問，透露有關新戲的進展，表示兩部劇本是同時發展，林峯今年1月已開始訓練，故先拍《終章》，因《龍頭》是古天樂跟郭富城的故事，林峯的角色未出世。

鄭伊健客串機會微

網民熱議漫畫中其他角色是否會登場，鄭保瑞透露「雷公子」可能會出現。情節會否按漫畫故事發展？他稱城寨四子命運與城寨命運也會交代。不少人關心《古惑仔》陳浩南是否會現身？鄭保瑞稱這角色人選有難度，邀鄭伊健客串演陳浩南機會微乎其微。他說：「伊健唔會做，因年紀都唔啱，時間上應該係陳浩南啱啱出嚟，係1990年代的鄭伊健，無可能叫佢做番，佢都唔會做，咁邊個可以代替伊健呢？」不少網民提議以AI處理外形問題，鄭保瑞稱若拍電影用AI，真係要好小心。

鄭保瑞稱《終章》城寨景會重現，但佈置面貌絕不重複，他說：「揀緊什麼年份的城寨，係開始收樓，抑或清拆時期？上一集城寨面貌未全面，其他位置我哋無用到，裏面仲有另一個世界未呈現，所以𠵱家做緊資料蒐集。在觀眾立場既要睇到第一集嘅嘢，但又要more than！拍第二集係更高難度。」主持問既然城寨景所費不菲，站在投資者立場，《龍頭》與《終章》是否同時拍攝？鄭保瑞說：「不容易，一個80年代尾待拆的城寨，與50年代尾還沒有太多高樓的城寨，根本是兩個面貌，就算一齊拍，好多東西都未必可以共用。」他又稱：「目前一切仍商討與籌備中，現階段未有最終決定。」

娛樂組

