娛樂

見證Now United港區成員誕生 郭富城想開藝術工作室分享演藝經驗

【明報專訊】郭富城（城城）昨日以「星動策展大使」身分到中環出席活動，見證Now United首名香港區新成員曾家瑩（Ariel）誕生，更即場與Ariel和來自世界各地的Now United成員大跳一part《狂野之城》。城城表示在後台看見Now United表演像看到年輕時的自己，憑着一股熱血、堅持及不斷練習才有今日成果，感動到眼濕濕。他勉勵年輕人只要有毅力、不放棄，機遇到來便夢想成真。

勉勵年輕人要有毅力不放棄

城城與星級排舞師Nicky Andersen惺惺相惜，期待將來有機會合作，「我當歌手35年，但我是跳舞出身，所以每次在舞台表演都堅持跳舞，希望有機會在我個唱上合作」。被問到會否開班授徒？城城表示一直有這個願景，開一個藝術工作室，分享自己多年來的演藝經驗，不分年齡，只要有興趣便可加入。

大讚Ariel表演毫不遜色

城城大讚Ariel有潛質，表演時面對來自世界各地的成員也毫不遜色，有自己獨特之處，又好上鏡，「她跳舞很全面，在後台我也給了一些意見和提示，落選者也不要灰心」。說到早前出席活動跟粉絲簽名時險被手機撞眼，其後他向粉絲「訓話」一事。城城稱大部分粉絲都很成熟和理智，會跟偶像保持距離，只有少數粉絲舉動過激，控制不到自己，「我在現場希望說服他們，讓他們知道時間許可和場合適合，我好樂意跟粉絲簽名。（險被撞眼一刻，反應好快？）現場人太多，我不會怪他們」。

Ariel伙城城跳舞：感覺好癲

曾參加《全民造星IV》的Ariel能與城城同台跳舞感榮幸，「感覺好癲，我自小看城城表演，很欣賞對方，一起跳舞感受到他的氣場，他給我的意見終生受用」。她表示能在眾多參賽者中脫穎而出很興奮，因大家都非常優秀。她透露將於11月隨Now United巡迴演出，首站巴西。

記者：柯美

相關字詞﹕Now United 曾家瑩（Ariel） 郭富城（城城）

