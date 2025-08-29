明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

庄靜璟性感突圍 李尹嫣拜神增智慧 港姐決賽 任達華評選「最上鏡小姐」不求最完美

【明報專訊】《2025香港小姐競選》將於周日假將軍澳電視城舉行，大會公布邀請5名社會知名人士楊傳亮、何芷韻、何猷啟、孫鍾婉琪及羅揚傑擔任評判，任達華、余安安、樂基兒及簡耀宗負責評選「最上鏡小姐」。14名候選佳麗昨日穿上自選服裝首次與評判會面，她們逐一自我介紹，流露自信，其中⑫庄靜璟穿吊帶低胸裙大騷性感；⑬袁文靜表示來港4個月，會努學好廣東話。部分評判欣賞今屆佳麗水準高及充滿自信。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

截至前晚，港姐最強人氣榜5強，分別為①李尹嫣、②甘詠寧、③蔡華英、⑥朱文慧及⑨陳詠詩。

李尹嫣與⑪梁倩萱同接受訪問。提到李尹嫣最近與任職經理人的母親到紅磡觀音廟拜神上香，又花逾4000元買燈塔，祈求登上港姐冠軍寶座。她稱因家人信佛，所以一齊去拜神，希望增加個人智慧，以應付比賽所面對的難關，「不是因未夠信心，當冥想讓內心更平靜，有更多智慧。花4000多元買燈塔不算落重本，最緊要自己覺得有意義和有價值，不會介意價錢」。她登上最強人氣榜，感謝家人、網民及觀眾支持，又說媽咪只是提名人，沒刻意教路，對她很有信心。

李：逾4000元買燈塔不算落重本

穿紅裙的梁倩萱稱紅色是幸運顏色，面試當日也是穿此顏色順利入圍，也配合她熱情奔放性格，同時有助氣息，精神更飽滿。她稱是天主教徒，比賽感到緊張時會祈禱讓心情平靜下來，覺得信奉任何宗教也沒所謂，最緊要信自己，盡量表現自信。問到胞妹梁倩淇曾參選，可有分享心得？梁倩萱說：「因每屆的主題也不同，妹妹提供的意見未必適用，最緊要看臨場發揮。（如勝出就可以為落選的胞妹報仇？）不是要為報仇，是贏自己！透過選美自我增值，跳出舒適圈，學到新事物，還開心可以得到寶貴經驗和13名佳麗的友誼。」

庄：我性感就算著什麼都性感

庄靜璟否認憑低胸吊帶裙性感搶鏡，她說：「如果說我性感，就算著什麼都性感！」她之前曾打入人氣榜，現在卻跌出5強？她表示沒特別留意，亦沒特別拉票，多謝有人關注和支持她。⑦施宇琪亦在人氣榜彈出彈入，認為網上投票難以預測，有出入屬正常。她最近在社交網分享一張昔日體型肥胖的相片，稱是勉勵跟她一樣的人，只要肯努力徹底改造一定能脫胎換骨，她說：「我花一年時間減去18公斤，我想告訴大家，最緊要生活有規律，保持良好心態和儀態自然有自信，就算最終結果如何，已算是贏了自己。」她否認打定輸數，會繼續做好自己，保持良好心態比賽。

陳詠詩：決賽男友看電視隔空支持

陳詠詩透露為應付頻密訓練，跟男友少了見面，「決賽當晚入場門票有限，只能讓家人撐場，男友看電視隔空支持」。

余安安與樂基兒首次擔任「最上鏡小姐」評判，任達華之前已有選美評判經驗，會以專業攝影師的眼光選出心水佳麗，他說：「見佳麗在台上表現自信，但我覺得其實完美之中有少少遺憾才最好，應散發內心的自然。今日有化妝師及粉紅色場景佈置配合現場燈光，讓我們評判近距離清楚看到佳麗真實自然的一面。」他稱初步見面已對數名佳麗留下印象，比賽當晚再落足眼力。

余安安談零死角 樂基兒籲享受舞台

余安安認為選最上鏡小姐，最重要是在鏡頭前感覺到佳麗好靚，正如以前有攝影師說，有些演員是零死角，任何角度拍出來都是最靚，「如何能零死角？最好是個人表現自然舒服，散發出內心的自信，當然笑容亦好重要」。名模樂基兒亦讚一眾佳麗表現很自然及有自信，體態也優美。她提醒佳麗比賽時應放鬆心情享受舞台，做回自己就可以。

相關字詞﹕陳詠詩 庄靜璟 梁倩萱 李尹嫣 余安安 任達華 2025香港小姐競選決賽

上 / 下一篇新聞