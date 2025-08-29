庄靜璟性感突圍 李尹嫣拜神增智慧 港姐決賽 任達華評選「最上鏡小姐」不求最完美

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

截至前晚，港姐最強人氣榜5強，分別為①李尹嫣、②甘詠寧、③蔡華英、⑥朱文慧及⑨陳詠詩。

李尹嫣與⑪梁倩萱同接受訪問。提到李尹嫣最近與任職經理人的母親到紅磡觀音廟拜神上香，又花逾4000元買燈塔，祈求登上港姐冠軍寶座。她稱因家人信佛，所以一齊去拜神，希望增加個人智慧，以應付比賽所面對的難關，「不是因未夠信心，當冥想讓內心更平靜，有更多智慧。花4000多元買燈塔不算落重本，最緊要自己覺得有意義和有價值，不會介意價錢」。她登上最強人氣榜，感謝家人、網民及觀眾支持，又說媽咪只是提名人，沒刻意教路，對她很有信心。

李：逾4000元買燈塔不算落重本

穿紅裙的梁倩萱稱紅色是幸運顏色，面試當日也是穿此顏色順利入圍，也配合她熱情奔放性格，同時有助氣息，精神更飽滿。她稱是天主教徒，比賽感到緊張時會祈禱讓心情平靜下來，覺得信奉任何宗教也沒所謂，最緊要信自己，盡量表現自信。問到胞妹梁倩淇曾參選，可有分享心得？梁倩萱說：「因每屆的主題也不同，妹妹提供的意見未必適用，最緊要看臨場發揮。（如勝出就可以為落選的胞妹報仇？）不是要為報仇，是贏自己！透過選美自我增值，跳出舒適圈，學到新事物，還開心可以得到寶貴經驗和13名佳麗的友誼。」

庄：我性感就算著什麼都性感

庄靜璟否認憑低胸吊帶裙性感搶鏡，她說：「如果說我性感，就算著什麼都性感！」她之前曾打入人氣榜，現在卻跌出5強？她表示沒特別留意，亦沒特別拉票，多謝有人關注和支持她。⑦施宇琪亦在人氣榜彈出彈入，認為網上投票難以預測，有出入屬正常。她最近在社交網分享一張昔日體型肥胖的相片，稱是勉勵跟她一樣的人，只要肯努力徹底改造一定能脫胎換骨，她說：「我花一年時間減去18公斤，我想告訴大家，最緊要生活有規律，保持良好心態和儀態自然有自信，就算最終結果如何，已算是贏了自己。」她否認打定輸數，會繼續做好自己，保持良好心態比賽。

陳詠詩：決賽男友看電視隔空支持

陳詠詩透露為應付頻密訓練，跟男友少了見面，「決賽當晚入場門票有限，只能讓家人撐場，男友看電視隔空支持」。

余安安與樂基兒首次擔任「最上鏡小姐」評判，任達華之前已有選美評判經驗，會以專業攝影師的眼光選出心水佳麗，他說：「見佳麗在台上表現自信，但我覺得其實完美之中有少少遺憾才最好，應散發內心的自然。今日有化妝師及粉紅色場景佈置配合現場燈光，讓我們評判近距離清楚看到佳麗真實自然的一面。」他稱初步見面已對數名佳麗留下印象，比賽當晚再落足眼力。

余安安談零死角 樂基兒籲享受舞台

余安安認為選最上鏡小姐，最重要是在鏡頭前感覺到佳麗好靚，正如以前有攝影師說，有些演員是零死角，任何角度拍出來都是最靚，「如何能零死角？最好是個人表現自然舒服，散發出內心的自信，當然笑容亦好重要」。名模樂基兒亦讚一眾佳麗表現很自然及有自信，體態也優美。她提醒佳麗比賽時應放鬆心情享受舞台，做回自己就可以。