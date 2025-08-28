明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《給愛麗絲》 過氣大佬遇逃離家暴女 建父女情

【明報專訊】憑《叔．叔》封金像影帝的太保（張嘉年），相隔6年再當港產片男主角，伙新演員蘇子茵、邵仲衡、黃柏文與李蕙敏合演新晉導演周鑫榮自編自導的《給愛麗絲》，探討孤獨與救贖。故事講述刑滿出獄的爽哥（太保飾）在熟悉的尖沙嘴美麗都大廈投靠好友，偶然遇上逃離家暴的少女愛麗絲（蘇子茵飾），二人互相救贖，建立父女般情誼。為了愛麗絲，爽哥再次鋌而走險，隱藏的秘密亦逐漸浮現。《給愛麗絲》9月5日至7日於K11 Art House推出超前特別場次。

太保藉自己經驗助新導演

《給愛麗絲》去年入選紐約亞洲電影節，除對周鑫榮的肯定，海外影評人更讚太保戲中以細膩表演詮釋「爽哥」的內心世界，形容他「滿是故事的臉」為片中溫情的靈魂，他獲大會頒發「終身成就獎」，表揚他對影壇的貢獻。太保表示被導演的創意、熱情打動答應演出，「一班新導演是香港電影未來的希望，希望用自己的經驗，幫助他們把好故事說得更好」。

影壇生力軍蘇子茵曾參演多部短片及劇集，今次在《給愛麗絲》首挑大樑，跟前輩太保合作深感榮幸，「可以同太保哥哥合作係一次好寶貴嘅學習機會，好高興可以在現場獲得他的指導，點樣做好角色。佢毫無架子，同埋對所有拍攝會遇到的突發狀况或難題都好有經驗。直頭carry咗成個團隊，用行雲流水嚟形容佢係完全匹配」。導演周鑫榮讚蘇子茵的表現：「她的表演充滿層次感，將愛麗絲的複雜情感演繹得非常動人，是本片的靈魂之一。」

資深廣告導演周鑫榮跳到大銀幕執導，電影門外漢的他承認很大挑戰，透露一直夢想開拍屬於自己的電影，10年前已有計劃，其間創作了多個劇本，直至認識《寒戰》監製鄧漢強，獲對方答應監製《給愛麗絲》。

導演自資250萬製作費

周鑫榮除了自編自導《給愛麗絲》，還自資250萬製作費，表示拍廣告跟拍電影的分別，前者有明確要傳遞的信息，是拍客戶想要的，拍戲自由度大，拍自己想講的故事，「自己出身廣告行業，今回邀得一眾廣告界翹楚共同跨界別合作，以不變的創作熱情，將獨一無二的香港故事，在大銀幕上跟觀眾來一場真摯情感交流」。

相關字詞﹕太保（張嘉年） 娛樂場：給愛麗絲

上 / 下一篇新聞