【娛樂場】《給愛麗絲》 過氣大佬遇逃離家暴女 建父女情

太保藉自己經驗助新導演

《給愛麗絲》去年入選紐約亞洲電影節，除對周鑫榮的肯定，海外影評人更讚太保戲中以細膩表演詮釋「爽哥」的內心世界，形容他「滿是故事的臉」為片中溫情的靈魂，他獲大會頒發「終身成就獎」，表揚他對影壇的貢獻。太保表示被導演的創意、熱情打動答應演出，「一班新導演是香港電影未來的希望，希望用自己的經驗，幫助他們把好故事說得更好」。

影壇生力軍蘇子茵曾參演多部短片及劇集，今次在《給愛麗絲》首挑大樑，跟前輩太保合作深感榮幸，「可以同太保哥哥合作係一次好寶貴嘅學習機會，好高興可以在現場獲得他的指導，點樣做好角色。佢毫無架子，同埋對所有拍攝會遇到的突發狀况或難題都好有經驗。直頭carry咗成個團隊，用行雲流水嚟形容佢係完全匹配」。導演周鑫榮讚蘇子茵的表現：「她的表演充滿層次感，將愛麗絲的複雜情感演繹得非常動人，是本片的靈魂之一。」

資深廣告導演周鑫榮跳到大銀幕執導，電影門外漢的他承認很大挑戰，透露一直夢想開拍屬於自己的電影，10年前已有計劃，其間創作了多個劇本，直至認識《寒戰》監製鄧漢強，獲對方答應監製《給愛麗絲》。

導演自資250萬製作費

周鑫榮除了自編自導《給愛麗絲》，還自資250萬製作費，表示拍廣告跟拍電影的分別，前者有明確要傳遞的信息，是拍客戶想要的，拍戲自由度大，拍自己想講的故事，「自己出身廣告行業，今回邀得一眾廣告界翹楚共同跨界別合作，以不變的創作熱情，將獨一無二的香港故事，在大銀幕上跟觀眾來一場真摯情感交流」。