楊千嬅自爆首見面 林家謙聽《再見二丁目》解愁

楊稱《余春嬌》演員里程碑

楊千嬅自爆前晚首次跟林家謙見面，嚴格來說他們之前只是網友，《余春嬌》是她演員生涯中很重要的紀錄，也是里程碑，「余春嬌是帶給我很多演出上的肯定，我亦很有緣分，可以得到你（林家謙）的曲同Wyman（黃偉文）的詞，做這隻用戲名裏面角色名字的歌，我要多謝你先啱」。

林家謙道出想請楊千嬅的第二個原因，適逢演唱會音樂總監蔡德才（Jason）當年跟楊千嬅有首合唱歌，楊千嬅開心跟蔡德才見面，跟林家謙走到蔡德才面前，並坐於舞台上，蔡德才彈琴，3人一起演繹《小飛俠》。楊千嬅說：「Jason寫很多歌給我，大家耳熟能詳的《飛女正傳》、《數你》都出自他，今（前）天很有意思，好多謝家謙開這道門畀我哋，好感動，好開心。」

楊千嬅驚訝對林家謙說：「6歲你就聽我啲歌？咁有智慧，我大你一對加5年㗎喎！」林家謙提到場千嬅原本說可以配合主題唱《夏天的故事》，但他硬要唱《再見二丁目》，因這首歌對他有點感受，自爆今年年初有點不開心，走去台灣散心數日，一路聽這首歌，好感動他。

娛樂組

