娛樂

林夏薇拒談破產風波 稱無影響工作 馬國明陳展鵬有「跟得夫人」陪開工

《玫瑰戰爭》陣容勁 楊茜堯林夏薇再合作 聯手3視帝鬥戲

【明報專訊】楊茜堯、陳展鵬、姚子羚主演無綫和騰訊視頻合作的劇集《玫瑰戰爭》，故事以女性為主軸，曾於去年開鏡，後因劇本及多種問題，延期大半年才正式開拍，演員陣容愈變愈強大，加入陳豪、馬國明、林夏薇和陳自瑤等，昨日一眾演員到深圳出席開機儀式。林夏薇遭申請破產獲撤銷後首度現身，稱不想再多談，事件告一段落，不影響工作。人夫陳豪、馬國明和陳展鵬劇中享艷福，陳豪笑稱太太要照顧仔女，無法分身監場，馬國明和陳展鵬齊曬幸福，稱有「跟得夫人」陪開工。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

楊茜堯周六（30日）46歲生日和昨日44歲生日的陳自瑤，獲娛樂新聞台主播王鎮泉送蛋糕慶生，兩壽星擁抱互送祝福。楊茜堯表示要配合劇組保密劇情，僅能透露演女星做回本行。楊茜堯再與林夏薇合作，問到是否《黑色月光》2.0？她稱劇本不一樣，經修改後似新故事，還有很多熟朋友加入變得更熱鬧。楊茜堯稱留內地工作期間會搖控照顧家庭，出發前已做好部署，「我開設一個大群組，將家人和外籍家傭拉進去，拍劇之餘，每周會更新子女日程，然後貼出中英文對照時間表，方便大家知道互相配合照顧小孩，安排老公羅子溢做司機」。

楊茜堯羨慕林夏薇食極唔肥

林夏薇老公莫贊生今年4月被法院頒令破產，她亦遭申請破產，其後獲撤銷，官司解決後首亮相，外形看來消瘦一點。林夏薇自言沒有減磅，可能因新角色造型，頭髮向後梳盤髻，才突顯面尖尖。問到有否受破產風波影響開工心情？她說：「不想再多講了，之前發出的聲明已寫清楚，事件已告一段落，不影響工作。」楊茜堯羨慕林夏薇食極唔肥，見證對方每朝開工有吃早餐，林夏薇說：「我日日都有食飯，不論清晨開工或拍至凌晨，都會食碗飯。」

林夏薇相信今次新舊拍檔合作，既有默契，又帶來新鮮感，她笑說：「見到楊茜堯立即想叫她余滿月，很怕這部劇拍到激動場口時叫錯名。」她入行多年首度跟陳豪合作，笑稱對方太受歡迎，久聞陳豪開工會親自為同事煮咖啡，她很期待飲「陳豪咖啡」。

老婆廣佈線眼 馬國明稱插翼難飛

馬國明與陳豪知道《玫瑰戰爭》一年前已定稿，後因一些原因延期，演員名單亦有變動，才造就機會他們加入。馬國明估計該劇要三四個月才完工，陳豪表示拍劇期間要穿梭中港兩地，盡量多回家照顧小孩。陳豪劇中是萬人迷，跟所有女角都有對手戲。可有向太太陳茵媺備案？他笑言無，故事講娛樂圈，娛樂圈就是這樣，太太可能不放心，但沒辦法，小朋友要她看顧。馬國明笑稱其角色也不遜色，跟楊茜堯、傅嘉莉等有對手戲，爆太太湯洛雯做「跟得夫人」陪開工，幫他打點好一切才回家，他笑說：「阿湯（湯洛雯）的老友楊茜堯、鄺潔楹都在劇組，廣佈線眼，插翼難飛。」

陳展鵬奉旨追女 姚子羚恨有人探班

陳展鵬與姚子羚談到劇本加入新元素，加上有些演員因撞期沒法配合，現在引伸更強陣容很精彩。有否因演員增多影響戲分要重新分配？陳展鵬說：「人多，戲才好睇，一個人演30集也很攰，很多事要兼顧。」姚子羚稱劇本主線沒大改變，只是分支變大，不需要抹走已讀劇本的記憶。

陳展鵬表示劇中奉旨追女仔，對手不再是舊拍檔林夏薇、姚子羚，笑言可以接觸其他年齡層女仔，有新鮮感。太太單文柔是否放心他追女仔？陳展鵬笑說：「太太陪我開工，她都很辛苦，要想美食、禮物逗她開心。」姚子羚笑言是陳展鵬夫婦鄰居，會幫手做線眼。跟她了解中的徐偉棟會否探班？姚子羚笑言：「我都想有人探班，不知道家人有沒有空？」

