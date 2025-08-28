「周老闆」金剛獲商台60年服務獎 鄭秀文張敬軒合演壓軸拉闊騷

兩歌手首開會已定八成歌單

叱咤903總監當奴（唐劍康）與執行音樂總監謝茜嘉宣布鄭秀文（Sammi）與張敬軒（軒仔）演出壓軸拉闊音樂會，11月1日假亞洲國際博覽館舉行。謝茜嘉說鄭秀文相隔24年再登拉闊舞台，與張敬軒二話不說應承，覺得成件事很夢幻。可想過邀鄭秀文與許志安夫妻檔上拉闊舞台？當奴說未有這個想法，「雖然心裏面都想，我好鍾意許志安，但比較困難，看明年可有這個合作機會」。他透露今次邀請過往沒什麼合作的鄭秀文和張敬軒，想看二人來到這個領域的歌手，合作有什麼火花，「第一次開會，Sammi與軒仔已決定八成歌單」。謝茜嘉爆鄭秀文問張敬軒跳不跳舞。

有網民翻炒鄧紫棋（G.E.M.）當年缺席叱咤頒獎禮風波，當奴承認記得此事，「每個歌手都可以對頒獎禮有自己睇法，絕對歡迎，有鍾意有不鍾意，我們很平常心看待，有意見咪聽。無一個頒獎典禮是大晒、最好，係睇你鍾意唔鍾意」。當奴當年稱G.E.M.難以捉摸，強調商台一直支持對方，當奴表示已不記得曾回應過這件事。

另外，鄭秀文和張敬軒的拉闊音樂會海報首曝光，二人以美國西部牛仔造型亮相。鄭秀文表示24年後再踏拉闊舞台很興奮，已有想唱的歌及想出現的畫面，「我們都是在生命裏有經歷的人，同時擁有多面向特質，好明白對方。軒仔畀到我好多新鮮感，相信和他做拉闊感覺會好不一樣，演出更有深度，是『我們』的騷，好期待成為一體的騷，呈現一加一大於二的效果」。

伙鄭秀文同台 張敬軒稱似中獎

張敬軒稱與鄭秀文同台演出有中獎感覺，最想和對方跳舞，「Sammi是superstar，有機會和一名legendary artist合作，好似中獎，真係成就解鎖。她的前瞻是我的榜樣，這場拉闊絕對是一生一次。以前每晚追看Sammi主演無綫劇《大頭綠衣鬥殭屍》，我通常在頒獎禮或大騷先見Sammi，離遠望，唔夠膽同佢講嘢，第一次真正對話是做她演唱會嘉賓，當時好開心及激動，現在仍有這種緊張，在我眼中Sammi永遠是女神」。

記者：林祖傑