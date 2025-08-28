難忘拍《阿龍》爆痔瘡一褲血 鄭中基離婚官司未了拒談心情

記者：柯美

攝影：劉永銳

鄭中基與余思敏結婚14年，育有一對子女。去年8月，鄭中基爆出「經理人風波」，合作多年的何慶湘被指工作及道德操守有問題離職，他隨後發聲明自爆患抑鬱症及有酗酒問題，暫停演藝工作，並由太太余思敏陪往美國接受戒酒療程。回港後，今年2月傳出二人婚變，鄭中基與余思敏4月現身灣仔家事法庭出席閉門聆訊，其後證實離婚。

鄭中基自編自導自演電影《阿龍》將於下月4日上映，他積極參與宣傳及出席優先場謝票，自「經理人風波」和承認離婚後，首度受訪，明顯消瘦的他解釋因跑步緣故，對於離婚訴訟有否影響宣傳心情，他沒有回答。身兼數職的鄭中基透露籌備拍《阿龍》時，明白在主觀和客觀之間難取平衡，於是找來胡耀輝（Mark）聯合執導，「演出時好難提點自己，一定覺得演繹沒問題，阿Mark主要負責睇我演出，其他一起負責」。

想提醒家長熟識地方也有危險

鄭中基稱由於前期準備工夫做足，畫好storyboard，大家清楚每個場口與每名演員的角色特質，拍攝十分順利，甚少改動，「與阿Mark亦沒有意見分歧和拗撬，老闆也不相信我們在泰國取景效率如此高，無論製作日期和製作費都在預計以下。為了老闆一句想過來一起煞科，最後那場動作戲要拖長拍，每日只拍一個shot，與工作人員玩遊戲打發時間」。

《阿龍》講述鄭中基演的「阿龍」與8歲女兒「螢螢」（傅舜盈飾）相依為命，為前妻還清賭債後，偕囡囡到泰國旅遊，途中螢螢被拐子集團擄走。他為尋愛女留在泰國，並與泰國華僑「阿蘭」（周秀娜飾）再婚。問他為何拍拐帶題材？鄭中基表示從報章上看到很多父母因疏忽照顧小孩而釀成各種悲劇，想拍部片提醒家長提高警覺，熟識的地方也有危險。問到是否為人父後感受較深？他承認，「平時與小朋友出街，要在我視線範圍及不准太靠近馬路行」。

增肥30磅演船塢苦力 無啖好食

鄭中基為演出增肥30磅，解釋因劇情講他在船塢做苦力維持生計，身形粗獷才有說服力。他自爆增磅期間有阻滯，花8個月操練，因突然要去割痔瘡而功虧一簣，「開工不久已出現痔瘡問題，拍完被擄走女兒的匪徒推倒地上，服裝指導指住我，話我一褲都係血，不知幾尷尬，以為痔瘡爆了就沒事。到操練增肌飲蛋白質奶粉，可能太躁，又再爆過，唯有入院動手術。增磅期間又有樽頸位，操極、食極都沒絲毫進展，好沮喪！」周秀娜爆鄭中基為操肌無啖好食，鄭中基說：「現場有廚師負責煮東西，每次放飯，我就走埋一邊，獨個兒享用我的烚蛋和雞胸，好孤獨，因怕見到他們吃得那麼滋味，忍不住破戒。」

《阿龍》映期一拖再拖，現在終於上映，卻遇電影寒冬期。問他可擔心票房成績？鄭中基認為無得擔心，「7年前拍竣，安排上映卻遇上新冠疫情，待疫情過後，許可證已過期，要重新入紙審批、重剪，原本上映的嘉禾院線又結業，現在改洲立院線上映」。有否擔心電影胎死腹中？他說：「之前有想過幾時才可上映？但沒辦法，我都控制不到，能夠做是電檢處要求剪多個版，我就盡快剪。不過有場戲約6分鐘一shot落的打鬥戲，話中間太暴力想我剪掉，我覺得會失去連貫性，大家商討很久，最終接受我在尾段剪少許。」

沒刻意做導演 恨拍輕鬆喜劇

有沒有打擊再做導演信心？鄭中基稱沒有，「我沒刻意要執導，是被故事吸引，希望自己拍，就是那麼簡單」。他承認現在是入行以來，市道最差的時候，唯有盡做，最主要是題材問題，不可以再像從前，一個題材好就一窩蜂去拍，要拍一些令觀眾產生共鳴才有少許幫助。近年多演正劇的鄭中基承認想再演喜劇，「其實我好喜歡演喜劇，大家輕輕鬆鬆」。

周秀娜無打戲 開心素顏亮相

問到會否謝票谷票房？鄭中基說：「我們都會有謝票場。（家事會否影響工作心情？）不好意思，想集中講電影。」田啟文說他待官司結束才全面復出，鄭中基沒正面回答，只說正在寫歌，因答應推出國語碟，遲遲未動筆，有10首歌已重錄，但有些新歌未寫好。演鄭中基太太的周秀娜沒有動作戲，但也弄至雙手滿是瘀痕，被笑似遭人虐待，她說：「場戲講我被一名警員壓在枱上，險被侵犯，可能太投入，不停反抗，現場不察覺撞到，翌日睡醒才發現，嚇了一跳。拍《阿龍》好開心、好輕鬆，因阿Mark叫我不用化妝，打個底妝和遮吓黑眼圈便可。」

鄭中基/化妝：Henry Li

髮型：Horace Tse

周秀娜/化妝：Circle Cheung

髮型：Keith_wong

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com