【開箱】《和平使者2》一集封神 DC史上最高分超英劇

劃清界線 刻意改劇本

《和平使者》是占士根執導超級英雄片《自殺特攻》的外傳劇，講述《狂野時速9》大隻佬約翰辛納（John Cena）飾演和平使者，個性矛盾，行徑荒謬，原名Chris Smith的他以維持世界和平為己任，手段卻冷血兇殘，其反社會人格源自父親「白龍」（羅拔柏德烈飾）自小虐待，上季提到他弒父殺兄，並破解美國政府跟外星人有關的「蝴蝶計畫」，今季能否重新做人，躋身超級英雄之列，成為最大懸念。

《和平使者2》上周四（21日）首播，故事延續上季劇情，講述Chris弒父後，仍然幻想「白龍」在旁嘲笑他，跟珍妮花賀蘭（Jennifer Holland）飾演的天眼局成員Emilia感情亦毫無進展，更重要的是，他為了獲得世人認同，於是參加正義協會的面試，當他抵達玩具店喬裝的試場，DC漫畫反派角色「白兔」氣冲冲地離開，不難估計會面氣氛相當惡劣。白兔原屬蝙蝠俠敵人，暫時未知導演安排她在本劇登場，將會為DCU其他作品埋下什麼伏線。

占士根為了把《超人》跟《和平使者2》放在同一時間軸，並跟上一個DC電影宇宙（簡稱DCEU）劃清界線，劇本刻意改動，例如上季結局出現正義聯盟成員超人、水行俠、閃電俠及神奇女俠的剪影，今季播出同一畫面，已變成正義協會的綠燈俠、鷹女及卓越先生，其中鷹女（伊莎貝拉莫塞飾）和綠燈俠（尼敦菲里安飾）客串，在面試中揶揄Chris，令他憤而離場。

貫徹上季惡趣味

繼DCU首部動畫《生物突擊隊》及電影《超人》後，法蘭格里羅（Frank Grillo）再次飾演國防部長費力克上校，他發現Chris行為有異，於是派員監視，結果發現他家中有一道可以通往多元宇宙的大門。當Chris打開並進入另一個世界的家，一切都與現實反轉，父兄仍然在生，待他親切和睦，而父子仨更是世人敬重的超級英雄，這些都是他夢寐以求的幸福美滿生活；更重要的是白龍提到他有個前度女友，正是他朝思暮想的Emilia。正當Chris準備轉身離去之際，屬於這個宇宙的和平使者從後擎槍指嚇，二人糾纏期間，Chris錯手把對方擊斃，不難預計往後劇情發展，將會以假亂真，在這片「樂土」快快樂樂生活下去，直至東窗事發、亂局難以收拾為止。

《和平使者2》貫徹上季惡趣味，Chris渴望當英雄，卻愛粗言穢語，更在失意時吸毒濫交，約翰辛納演活這個矛盾又脆弱的「廢柴」角色；當他在多元宇宙首次感受父慈子孝的幸福快樂，忍不住偷偷啜泣，觀眾亦感揪心，這種悲喜交集的情緒，正是編導占士根的拿手好戲。此外，上季片頭曲《Do Ya Wanna Taste It》襯托下，一眾主角大跳懷舊舞蹈；今季換上另一金曲《Oh Lord》效果同樣搞笑，就連和平使者的寵物麻鷹亦加入載歌載舞行列，可愛程度滿分。