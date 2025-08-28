明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《Kpop獵魔女團》膺Netflix史上最高收英語電影

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布8月18至24日一周收視，《Kpop獵魔女團》上架10周錄得2540萬觀看次數，第五度在英語電影榜稱冠，大幅拋離《神奇4俠：英雄第一步》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）主演《黑夜終至》的1230萬次，亦是上周最多人收看的影視節目；《Kpop》6月20日上架至今累計觀看次數2.36億，早已是Netflix歷來最高收視動畫電影，更取代「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演《紅色通緝令》的2.3億次，登上Netflix史上最高收視英語電影寶座。若把所有節目一併計算，《Kpop》僅次於2.65億次的《魷魚遊戲》及2.52億次《星期三》，位列總季軍。《Kpop》距離91天計算總收視「截數」尚餘22日，相信還有機會再次刷新紀錄。

非英語電影方面，德國懸疑片《危情島墜》新上榜即以1650萬觀看次數登頂，土耳其《棄子》及泰國《膽大搶金團》分佔亞季。《星期三2》在英語節目收視榜三連冠，但觀看次數跌至1340萬，上季穩守第4位。阿根廷劇《泥濘女子幫》以540萬觀看次數蟬聯非英語節目榜首，韓劇《夢想成為律師的律師們》、《暴君的廚師》及《魷魚遊戲3》順次排名第3、4和第10位。

相關字詞﹕暴君的廚師 魷魚遊戲3 星期三2 危情島墜 黑夜終至 Netflix收視 紅色通緝令 Kpop獵魔女團

上 / 下一篇新聞