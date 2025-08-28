《Kpop獵魔女團》膺Netflix史上最高收英語電影

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布8月18至24日一周收視，《Kpop獵魔女團》上架10周錄得2540萬觀看次數，第五度在英語電影榜稱冠，大幅拋離《神奇4俠：英雄第一步》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）主演《黑夜終至》的1230萬次，亦是上周最多人收看的影視節目；《Kpop》6月20日上架至今累計觀看次數2.36億，早已是Netflix歷來最高收視動畫電影，更取代「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演《紅色通緝令》的2.3億次，登上Netflix史上最高收視英語電影寶座。若把所有節目一併計算，《Kpop》僅次於2.65億次的《魷魚遊戲》及2.52億次《星期三》，位列總季軍。《Kpop》距離91天計算總收視「截數」尚餘22日，相信還有機會再次刷新紀錄。