娛樂

Taylor Swift公布婚訊 網絡大洗版 特朗普罕祝福 英王儲點讚 品牌鬥發帖

【明報專訊】現年35歲的美國樂壇天后Taylor Swift本月13日首次亮相美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）的播客節目，談及相戀經過，並宣布將推出新專輯《The Life of a Show Girl》，直播收看次數更刷新了播客節目的健力士世界紀錄；相隔約兩周，兩人周二（26日）透過社交平台Instagram（Ig）發放5張求婚成功照片，雖未提及婚期，但英國王儲威廉伉儷等名人及演藝界同業，紛紛在帖文點讚；由Google到Starbucks等各大品牌發帖祝賀或「抽水」，連鎖甜甜圈店Krispy Kreme同日限時免費送冬甩，祝賀天后出嫁；有美媒分析，當跟Taylor有「牙齒印」的美國總統特朗普亦罕有祝一對新人「好運」，就知道她與查維斯訂婚既是真愛，同時也主宰了新聞話題，完美示範如何做好品牌管控。

Taylor Swift與查維斯卻斯各自透過Ig公布喜訊，「你的英文老師與體育老師要結婚了」，並附上5張照片，從中可見查維斯在花園單膝下跪求婚，也有兩人依偎、擁抱，以及十指緊扣大曬訂婚鑽戒。Taylor的帖文更配以她寫給未婚夫的歌曲《So High School》為背景音樂。

兩周前求婚 鑽戒估價千萬

兩人的帖文未有提及婚期，但據查維斯卻斯父親艾德（Ed Kelce）向美媒表示，他本來告訴兒子隨便在路邊單膝下跪求婚都可以，但查維斯想大搞，所以兩周前把密蘇里州住所的花園佈置成滿是鮮花的場地，然後邀請Taylor到花園喝酒，再單膝下跪求婚；艾德稱兩人其後分別跟雙方家長透過視像通話報喜。據美媒報道，照片中Taylor Swift身穿約值398美元（約3104港元）的Ralph Lauren連身裙，配以1.78萬美元（約13.8萬港元）卡地亞手表。據專業花藝師估算，查維斯卻斯把花園佈置成求婚場地，鮮花加上燭台等裝飾，花費可能高達3.8萬美元（約29.64萬港元）。Taylor的訂婚戒指據報來自Artifex Fine珠寶公司Kindred Lubeck的設計，長方形鑽石呈古董風格，再配黃金鑲嵌；該公司拒絕透露價錢，但美媒向其他珠寶商查詢，估計鑽石在7至10卡之間，婚戒價錢約130萬至500萬美元（約1014萬至3900萬港元）不等。

在Ig有超過2.8億追隨者的Taylor，喜訊發文不足24小時，已有近3000萬人點讚，當中不乏來自全球的名人明星，包括去年曾帶子女欣賞她《Eras Tour》倫敦演唱會的英國王儲威廉及太太凱特、港產美籍諧星歐陽萬成、金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、香港混血女飛魚何詩蓓等；曾公開支持民主黨總統候選人賀錦麗的Taylor，因而遭特朗普發文批評，但Taylor傳出婚訊後，特朗普表示「我祝他們好運，我認為他是很棒的球員，也是很好的人，而她也非常出色，所以我祝他們好運」。

有美媒分析，Taylor是全球最暢銷的歌手之一，查維斯則是美式足球超級碗3屆冠軍球員，兩人的婚訊在社交平台猶如火山爆發般傳開，由傳統媒體如《紐約時報》、CNN到小報及各大平台均熱烈轉載。有荷李活不具名的頂尖公關指這次婚訊公布執行得非常完美，「當然他們看起來真是相愛的一對，但在今天的美國，Taylor所做的事情都脫不了營銷，因為她就是全球最大品牌之一」；報道指若連特朗普都祝福他倆，就知道誰主宰了新聞話題。南加州大學馬歇爾商學院市場營銷教授Larry Vincent表示，「當娛樂營銷格局正被三大因素徹底顛覆：社交媒體、創作者經濟，以及名人將焦點和影響力轉移到自己的平台，你會感覺Taylor和查維斯跳過了訂婚這一步，開啟了觀眾發展與互動的新標準」。他稱當負責行銷者哀嘆失去控制品牌敘事的能力，像連鎖餐廳Cracker Barrel便因品牌改革而激嬲老顧客，Taylor卻完美示範如何掌控品牌。她本月13日亮相查維斯有份主持的播客節目，吸引130萬人收看直播，便刷新了健力士世界紀錄；在節目公布將推出新專輯未幾，又表示已訂婚。有紐約市的公關主管向美媒表示，「在名人文化中，職業和私人生活界限模糊，Taylor及其團隊幾乎無縫地理解這一點。整個（訂婚）過程都是精心安排，明智之舉，觸及他們龐大的粉絲群及雙方粉絲的交集，譬如NFL（美式足球聯盟）」。

用作品說戀情 舊愛遍歌影界

事實上，Taylor Swift的婚訊成為各大媒體的宣傳時機，紛紛發文「抽水」，由連鎖快餐店Wendy到咖啡店Starbucks均不缺；專賣甜甜圈的Krispy Kreme表示周二（26日）下午5至7時到門市即可獲免費原味「冬甩」一份。搜尋引擎Google則以特別方式加入慶賀行列，只要在Google搜尋打「Taylor Swift」，網頁上就會灑下金色紙花，並浮現「燃燒愛心」符號。

Taylor Swift情史豐富，無論愛情與失戀皆成為其歌曲題材；她的舊愛遍及歌影界，包括歌手Joe Jonas、John Mayer、Harry Styles、《斷背山》男星積基倫荷（Jake Gyllenhaal）、《吸血新世紀》泰萊羅納（Taylor Lautner）、《洛基》湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）及《比利林恩的中場戰事》祖艾雲（Joe Alwyn）等。2023年正舉行《Eras Tour》世界巡迴演唱會的Taylor與美式足球員查維斯卻斯傳出緋聞，後者以演唱會的友誼手鏈附上電話號碼送交Taylor，表明想與她約會。兩人同年10月公開戀情，去年查維斯第三度贏得超級碗冠軍，Taylor亦以女友身分在場分享榮譽。

