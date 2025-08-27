【開箱】《狂野時姬》 生命有Take Two 請遠離渣男

為救前度打劫賭場

《狂野時姬》先以倒敘方式，簡單交代2007年當時只有14歲的Edie如何在惡劣家庭環境下成長，然後鏡頭一轉，14年後的Edie（莎瑪拉韋榮飾）改過自新，日間在銀行工作，夜間繼續進修，努力擺脫宿命。某日銀行遇劫，她受輕傷送院檢查，意外發現自己懷孕3個半月，迫不得己跟舊愛兼BB經手人John（卡爾告士文飾）聯絡，結果這場交集，把她推向更黑暗的深淵，重踏昔日為非作歹的舊路。

John出身卑微且不務正業，因得罪了惡名昭彰的Nico（安迪加西亞飾），Edie為救前度被迫參與一場打劫賭場的行動，以她擅長的駕駛技術，協助劫匪逃脫，藉以換取John性命。可是打劫過程一波三折，最終John犯了一個不能彌補的錯誤，結局覆水難收。

卡爾告士文演技佳

電影結合飛車、肉搏、槍戰等緊張刺激的商業元素，然而這些都是表象，《狂野時姬》真正賣點是愛情故事。Edie身世可憐，母親吸毒過量早逝，爸爸離家而去，淪為孤兒的她在寄養家庭輾轉流徙，直至15歲認識John，後者從兩個販賣人口的罪犯手中救出Edie；另一次打劫銀行，Edie身中兩槍，也是John冒死帶她脫離險境，正好解釋她何以無法擺脫這個吸毒、濫交、目無法紀卻又有情有義的渣男。

卡爾告士文扮演John可謂入形入格，他跟Edie識於微時，因此在女友面前，毫不掩飾自己脆弱，眼神時而深情，時而暴戾，卡爾拿捏準繩，最後一幕講述他因犯下彌天大錯，哭着請求Edie原諒，令人看得揪心，女方含淚作出驚人決定，更是演技大爆發，把悲劇結局推向高潮。莎瑪拉韋榮因與澳洲同鄉兼《Barbie芭比》女星瑪歌羅比（Margot Robbie）撞樣而成為網民談論焦點，雖然星途懸殊，至少片約不斷，根據電影網站IMDb資料顯示，她有7部新片排期上映，且看何時遇上好劇本，帶挈她事業更上層樓。

女性版《寶貝神車手》

《狂野時姬》故事令人聯想起安素艾高（Ansel Elgort）主演《寶貝神車手》，又或是賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）的犯罪電影《極速罪駕》，主角都是為犯罪集團擔當車手，結局亦大同小異，最終改邪歸正，活出第二人生。不過，《狂》片改從女性角度出發，Edie透過一場劫案，認清渣男真面目，為了腹中嬰兒的未來幸福着想，終於狠下心腸，斬斷多年牽絆，洗心革面重新做人，向觀眾展示「為母則強」的勇氣和力量，這個才是她值得擁有的結局。