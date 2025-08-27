《Kpop獵魔女團》再破紀錄 Billboard十佔其四

提起Billboard，本周《Golden》蟬聯Hot 100冠軍之餘，另外3首插曲《Your Idol》、《Soda Pop》及《How It's Done》亦分別佔據第4、5和10位，對上一次出現電影原聲專輯同時有4首或以上歌曲打入Hot 100十大位置，已經數到30年前樂壇天后雲妮侯斯頓（Whitney Houston）主演《現代女人心》，但論上榜歌曲排名，卻高不過《Kpop獵魔女團》，見證此片又創新紀錄。據美媒Variety昨日報道，《Golden》過去兩星期在美國電台的播放率急升，單是過去一周已錄得1620萬次，比上周增加39%，對它在Hot 100登頂有極大幫助。事實上，Billboard歌曲排名綜合美國音樂串流平台點擊數據、電台播放率、單曲銷量等成績而定，這個組成部分對於美國境外歌手而言，上榜難度大為增加，《Golden》成功可謂得來不易。