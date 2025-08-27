舒淇3作品入圍釜山影展成焦點 張艾嘉監製《他年她日》奪山茶花獎

文：蘇珮欣

釜山影展主競賽單元將由14部亞洲電影，角逐釜山大獎、導演獎、演員獎、評審特別獎及藝術貢獻獎，入圍作品包括舒淇自編自導《女孩》、畢贛執導內地片《狂野時代》、張律執導《羅目的黃昏》、台灣導演鄒時擎的《左撇子女孩》、韓國導演李宰漢的《用別的名字》、林善愛執導，秀智與李鎮旭合演《為失戀者準備的七點早餐聚會》、劉在仁執導《去抹去的路》，還有日本導演志萱大輔的《放開貓》、永田琴《愚者的身分》及三宅唱《Two Seasons, Two Strangers》等。

開幕片《選擇有罪》

今屆開幕電影是《分手的決心》朴贊郁執導，《魷魚遊戲》李秉憲與《愛的迫降》孫藝珍合演《選擇有罪》（前譯《無可奈何》），講述資深紙廠管理層萬洙為公司盡心工作25年後，竟被無情解僱，不斷應徵卻一再碰壁，於是忽發奇想，主動剷除競爭對手，務求被錄取的故事。韓國定於9月24日上映，香港延至10月16日開畫。李秉憲更會擔任開幕禮主持，閉幕禮則由《京城怪物》秀賢負責。

許光漢及袁澧林主演奇幻愛情片《他年她日》，不單入選「Open Cinema」單元，監製張艾嘉更獲頒山茶花獎，表揚這位女性電影人的卓越成就，獎項將在開幕禮上頒發。成龍與梁家輝合演動作片《捕風捉影》、松村北斗主演日本片《秒速5厘米》、柴咲幸擔綱《我的弟弟小到可以隨身攜帶》、坂口健太郎的《盤上的向日葵》等亦入圍同一單元。

梁朝偉新片參展

繼威尼斯影展後，梁朝偉主演《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪（Ildiko Enyedi）新片《Silent Friend》，亦入圍釜山「Icons單元」；澳門女導演徐欣羨的《女孩不平凡》入選「展望單元」，該片由廖子妤、余香凝及許恩怡合演，描述3段不平凡的愛情故事；《九龍城寨之圍城》動作指導谷垣健治執導動作片《火遮眼》，跟二宮和也主演《8號出口》參加「午夜激情」單元。Netflix人氣動畫《Kpop獵魔女團》亦會在影展期間特別放映歡唱場。

大會昨在記者會表示，釜山影展正值30周年，多位韓國名導包括《密陽》李滄東、《上流寄生族》奉俊昊、《柏林諜變》柳承元及《破墓》張在現等將會積極參與，日本演員渡邊謙、二宮和也、小栗旬、台星許光漢、本地梁家輝及韓國男團Seventeen內地成員Jun等將會踏上開幕禮紅地氈。