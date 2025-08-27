明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

舒淇3作品入圍釜山影展成焦點 張艾嘉監製《他年她日》奪山茶花獎

【明報專訊】第30屆釜山國際電影節將於下月17至26日舉行，昨日公布主競賽單元入圍名單，金馬影后舒淇首次編導《女孩》繼參展威尼斯及多倫多後，將會轉戰釜山，她跟易烊千璽主演內地導演畢贛華語片《狂野時代》亦榜上有名，兩片同爭大獎，加上早前公布她跟李心潔合演Netflix台劇《回魂計》入選「On Screen」單元，3部作品同時參展，成為今屆焦點；許光漢及袁澧林主演《他年她日》入選「Open Cinema」單元之餘，監製張艾嘉更獲頒山茶花獎，表揚這位亞洲女性電影人的卓越成就。

文：蘇珮欣

釜山影展主競賽單元將由14部亞洲電影，角逐釜山大獎、導演獎、演員獎、評審特別獎及藝術貢獻獎，入圍作品包括舒淇自編自導《女孩》、畢贛執導內地片《狂野時代》、張律執導《羅目的黃昏》、台灣導演鄒時擎的《左撇子女孩》、韓國導演李宰漢的《用別的名字》、林善愛執導，秀智與李鎮旭合演《為失戀者準備的七點早餐聚會》、劉在仁執導《去抹去的路》，還有日本導演志萱大輔的《放開貓》、永田琴《愚者的身分》及三宅唱《Two Seasons, Two Strangers》等。

開幕片《選擇有罪》

今屆開幕電影是《分手的決心》朴贊郁執導，《魷魚遊戲》李秉憲與《愛的迫降》孫藝珍合演《選擇有罪》（前譯《無可奈何》），講述資深紙廠管理層萬洙為公司盡心工作25年後，竟被無情解僱，不斷應徵卻一再碰壁，於是忽發奇想，主動剷除競爭對手，務求被錄取的故事。韓國定於9月24日上映，香港延至10月16日開畫。李秉憲更會擔任開幕禮主持，閉幕禮則由《京城怪物》秀賢負責。

許光漢及袁澧林主演奇幻愛情片《他年她日》，不單入選「Open Cinema」單元，監製張艾嘉更獲頒山茶花獎，表揚這位女性電影人的卓越成就，獎項將在開幕禮上頒發。成龍與梁家輝合演動作片《捕風捉影》、松村北斗主演日本片《秒速5厘米》、柴咲幸擔綱《我的弟弟小到可以隨身攜帶》、坂口健太郎的《盤上的向日葵》等亦入圍同一單元。

梁朝偉新片參展

繼威尼斯影展後，梁朝偉主演《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪（Ildiko Enyedi）新片《Silent Friend》，亦入圍釜山「Icons單元」；澳門女導演徐欣羨的《女孩不平凡》入選「展望單元」，該片由廖子妤、余香凝及許恩怡合演，描述3段不平凡的愛情故事；《九龍城寨之圍城》動作指導谷垣健治執導動作片《火遮眼》，跟二宮和也主演《8號出口》參加「午夜激情」單元。Netflix人氣動畫《Kpop獵魔女團》亦會在影展期間特別放映歡唱場。

大會昨在記者會表示，釜山影展正值30周年，多位韓國名導包括《密陽》李滄東、《上流寄生族》奉俊昊、《柏林諜變》柳承元及《破墓》張在現等將會積極參與，日本演員渡邊謙、二宮和也、小栗旬、台星許光漢、本地梁家輝及韓國男團Seventeen內地成員Jun等將會踏上開幕禮紅地氈。

相關字詞﹕釜山國際電影節

上 / 下一篇新聞