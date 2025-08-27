【娛樂場】合演新歌《In the Morning》MV 人夫陶喆楊祐寧齊曬廚藝

新專輯第7首歌《In the Morning》MV近日推出，特別邀請楊祐寧任男主角。陶喆透露創作《In the Morning》時，從女生的觀點切入，導演李品賢在MV劇本卻以男生的角度出發，讓男主角單方面做出自認為是對的努力來回應，設計出影像與歌詞間互相對話，並以幽默輕鬆的劇情，呈現愛情中的矛盾，表達歌曲中既無奈又想跳脫常態的無限循環。

MV中楊祐寧每天早晨跟美食家陶喆的直播節目學習料理，認真變化出各式蛋菜式。可惜男生擺錯重點，最後才發現，所有料理女朋友都沒有吃，全部原封不動在雪櫃，精彩的早餐未能打動女生的心，男生意識到感情必然的終結，也跳出了每日慣性的迴圈。

開心享用製成品

陶喆和楊祐寧在拍攝現場展現刀工與廚藝，楊祐寧平常在家經常煮飯，最喜歡煎荷包蛋，「一定要煎到邊邊有點焦，然後蛋黃還是生的這樣」。拍攝一道彩椒跟蛋組合的創意料理時，楊祐寧當起廚藝指導，最後跟陶喆開心享用葱花蛋。陶喆非常開心，感謝楊祐寧參演MV，楊祐寧說：「我第一次聽到這首歌和旋律，然後想到導演給我們很多的參考，就覺得很有趣，好像一個人困在一個迴圈裏面，然後出不來的這種感覺，整個概念很有趣和好玩。」

陶喆覺得導演的創意很特別，可以把食物、愛情跟《In the Morning》這首歌連結，用一種可愛，有點俏皮、詼諧的方式來詮釋，自己也沒想到。他透露《In the Morning》有1950、1960年代soul和motown的感覺，所以旋律或編曲，用的銅管和管樂，其實蠻復古，有着老靈魂的氛圍，「你們可以看到我烹飪出來的這麼多道菜，都救不了楊祐寧在MV裏的角色，怎麼辦呢？所以我覺得MV跟這首歌，會帶給大家會心一笑，以及很多溫暖」。