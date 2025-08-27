老婆4子入住庇護中心 張致恒謝新老闆借糧租屋助團聚

【明報專訊】張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）育有4子，因失業欠債陷經濟困境，早前因欠租，收到業主終止合約通知書，老婆與4子在社工安排下入住庇護中心。昨日有報道指去年底被網民目睹穿橙色工作服在街上拉電纜的張致恒，最近轉做搬運工人，影到他黑雨下抬巨型雪櫃，續以勞力掙生活費。他受訪時承認之前因為租約滿要搬屋，當時未找到合價錢的平價單位，在社工安排下太太與兒子搬到庇護中心，由於該處只能收容女性和小孩，一家要短暫分開住，最近找到工作，老闆更預支薪金讓他租屋，已接回家人一起生活。張致恒表示與太太雯雯一家六口入不敷支，長期缺錢，感激新老闆雪中送炭，「預支的薪水每月扣糧還款，原來世界仲有好多好人，跟同事合作得好開心，工作時有說有笑，他們還幫我手搬屋」。
關智斌開騷 無意邀張致恒任嘉賓
張致恒一家長期嚴重財困，朋友曾建議將4子交予保良局照顧，他堅決拒絕，「𠵱家係辛苦，但做得老竇一定會負責任，我好愛我啲小朋友，一定唔會放棄，一世都唔會！啲仔係我條命，我點都唔會同佢哋分開」。他承認仍懷念演藝工作，但現在要養家，最重要多掙錢。
BOYZ舊拍檔關智斌（Kenny）將於9月舉行個人騷，張致恒近况再受關注，關智斌早前受訪談張致恒時說：「佢自有方法處理難題，身為朋友只有聆聽，會給予他空間。」他表示不會邀張致恒任演唱會嘉賓。
娛樂組