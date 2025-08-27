老婆4子入住庇護中心 張致恒謝新老闆借糧租屋助團聚

關智斌開騷 無意邀張致恒任嘉賓

張致恒一家長期嚴重財困，朋友曾建議將4子交予保良局照顧，他堅決拒絕，「𠵱家係辛苦，但做得老竇一定會負責任，我好愛我啲小朋友，一定唔會放棄，一世都唔會！啲仔係我條命，我點都唔會同佢哋分開」。他承認仍懷念演藝工作，但現在要養家，最重要多掙錢。

BOYZ舊拍檔關智斌（Kenny）將於9月舉行個人騷，張致恒近况再受關注，關智斌早前受訪談張致恒時說：「佢自有方法處理難題，身為朋友只有聆聽，會給予他空間。」他表示不會邀張致恒任演唱會嘉賓。

娛樂組