娛樂

王鶴棣疑跟秘密女友吵架錄音被公開 公司發聲明斥「私生飯」盜錄 交司法處理

【明報專訊】主演《蒼蘭訣》、《大奉打更人》的內地一線男星王鶴棣近日被爆跟「神秘女」秘密拍拖10年，有粉絲在酒店房間外偷錄王鶴棣在房內跟人吵架的對話，疑涉感情糾紛。王鶴棣工作室隨即發嚴正聲明，譴責粉絲偷錄音是違法行為，嚴重侵犯私隱，已遞交司法處理。聲明中未有交代「神秘女」身分惹質疑，「王鶴棣談了十年」成微博熱搜關鍵字，不少粉絲留言支持王鶴棣維權，稱不會信謠言。

娛樂組

26歲王鶴棣2017年參加內地真人秀《超次元偶像》奪冠出道，獲機會在內地版《流星花園》演「道明寺」，極速走紅，其後參演多部人氣劇，微博粉絲逾2200萬。王鶴棣以「單身」人設獲一班粉絲稱呼「男友」、「老公」。日前有王鶴棣的「女友粉」聲稱在新疆的酒店房間外，錄到疑似王鶴棣與女友吵架的錄音，感覺受騙想向傳媒爆料並脫粉。事件引起網民注意，很多人向「女友粉」了解，該粉絲公開一段聲稱在王鶴棣房間外錄得的27分鐘錄音。

房中女子說：哪怕我和你在一起10年

錄音中有疑似王鶴棣的男聲，與一名女子激烈吵架，十分激動，房間內還有一名被叫「皮皮」的男子勸交。女子說：「哪怕我和你在一起10年」，「皮皮」提到「感情怎麼劃分範圍」，又說「我不談戀愛都知道沒有一勞永逸的事情」等。錄音內容亦提到工作、薪酬、工作溝通、團隊等職場用語，似涉工作關係。有關錄音在網上瘋傳，點播量達3000多萬次，網民討論王鶴棣跟「神秘女」若秘密交往10年，豈不是他出道前已拍拖？亦有好奇「神秘女」的身分，有網民質疑房中3人的對話比較似涉工作問題。

警告爆料者停止侵犯藝人隱私

王鶴棣工作室就事件發嚴正聲明，「關於今日網傳的聊天錄音等相關內容，為保護藝人隱私及人身安全，工作室已遞交司法處理。針對上述情况現做嚴正聲明如下：1，非法獲取、拍攝、錄音、泄露、售賣個人信息屬於嚴重違法行為。請大家切勿輕信、傳播此類不實信息！2，工作室在此向相關用戶發出警告，請立刻停止一切侵犯藝人隱私的違法行為，工作室已經留存所有證據，並保留追究法律責任的一切權利。3，堅決抵制跟蹤、窺探、騷擾等一切形式的『私生』行為。我們倡導大家共同維護健康、積極、理性的追星環境，一起維護良好的劇組氛圍，共同維護文明健康的社會秩序。對於任何觸犯法律底線的行為，我們都將嚴肅處理絕不姑息！」聲明中未有交代「神秘女」身分，再惹質疑。

女網民否認偷錄 稱吵架聲大走廊聽到

爆料的女網民一度以「違反社區公約」被微博禁言，後來又再獲開通，女網民發文表示被王鶴棣的粉絲狙擊，將她的照片P圖成遺照，並稱不認同是偷錄音，指房間中人吵架聲很大，在走廊也聽到。有網民翻舊帳，細數王鶴棣的緋聞女友，包括虞書欣、田曦薇，還有曾跟比他年長9歲的《如懿傳》女星陳小紜，被狗仔隊影到在聚會有親密互動，雙方緊急澄清，否認交往。

