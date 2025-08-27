黃浩然50歲生日收兩子創意禮物 林保怡盼與周家怡再續戲緣

【明報專訊】黃浩然、林保怡及周家怡昨日為常霖法師主辦的陶瓷慈善拍賣活動宣傳，常霖法師表示除了以上3人，還有梁詠琪、林嘉欣、周國賢及張達倫捐出陶瓷拍賣。黃浩然表示認識常霖法師後，學會打坐、停一停深呼吸洗滌心靈，「覺得最大改變是演出舞台劇，本身好緊張，演出時變得很放鬆，現在還感染到太太及兩個兒子，會在一家人圍埋打坐」。剛50歲生日的他表示已一家人食齋慶祝，透露兩個兒子在太太帶領下送上的禮物極具心思，「原本想送部平板電腦給我，但未有貨，他們便製作一個類似的包裝盒，畫了張卡寫有『在途中』，很好創意，個盒好值得留念，十分開心」。
林保怡否認下月60歲：資料錯誤
林保怡表示日前相約上月46歲生日的老拍檔周家怡食飯，「我現在一食即脹，要做運動，但最近天氣熱，害怕在山上跑跑吓中暑無人救，所以今年少跑山，皮膚都白了」。他澄清網上資料錯誤，下月並非踏入60歲，「完全錯，不要信，日期也差兩日，我再年輕一點，原沒想過自己幾多歲這個問題，但很多人提我，便立即看看究竟幾多歲，其實我都不會理，由得面皮皺或下垂，每朝照鏡發覺又多條皺紋，拍劇就靠化妝黐膠紙搞掂，拍完搣膠紙就跌番落嚟」。他與周家怡均希望再合作，但未找到好劇本，林保怡說：「電影、電視劇及舞台劇都得，很難得《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》到現在仍有很多觀眾討論，可能想知故事延續，大衛老了，瑪嘉烈又成熟了，應該會有什麼事發生？」
記者：林祖傑
攝影：劉永銳
