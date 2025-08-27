黃浩然50歲生日收兩子創意禮物 林保怡盼與周家怡再續戲緣

林保怡否認下月60歲：資料錯誤

林保怡表示日前相約上月46歲生日的老拍檔周家怡食飯，「我現在一食即脹，要做運動，但最近天氣熱，害怕在山上跑跑吓中暑無人救，所以今年少跑山，皮膚都白了」。他澄清網上資料錯誤，下月並非踏入60歲，「完全錯，不要信，日期也差兩日，我再年輕一點，原沒想過自己幾多歲這個問題，但很多人提我，便立即看看究竟幾多歲，其實我都不會理，由得面皮皺或下垂，每朝照鏡發覺又多條皺紋，拍劇就靠化妝黐膠紙搞掂，拍完搣膠紙就跌番落嚟」。他與周家怡均希望再合作，但未找到好劇本，林保怡說：「電影、電視劇及舞台劇都得，很難得《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》到現在仍有很多觀眾討論，可能想知故事延續，大衛老了，瑪嘉烈又成熟了，應該會有什麼事發生？」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com