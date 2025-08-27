明報新聞網
娛樂

杜德偉自爆聲帶曾出問題陷黑暗期 着重外貌身形管理 確保最佳狀態會歌迷

63歲杜德偉入行40年 曾歷高山低谷 自揭「暗黑」一面

【明報專訊】63歲杜德偉1985年參加第4屆《新秀歌唱大賽》奪冠加入樂壇，擅長演繹節奏強勁的跳唱快歌，亦有浪漫抒情的代表作，加上他40年樣貌身形沒有大轉變，是能歌善舞的「亞洲舞王」。睽違10年，杜德偉10月再登紅館舉行兩場演唱會，與歌迷相聚。杜德偉40年音樂歷程，經歷高山低谷，試過聲帶出問題的黑暗時期，體會有健康才能實踐夢想。他着重外貌及身形管理，確保最佳狀態會歌迷。

記者：林蘊兒

杜德偉（Alex）10月18日及19日在紅館舉行兩場《GET UP世界巡迴演唱會—香港站》，他過去兩年先後在內地、新加坡、澳門、台北及美國等不同地點展開巡演，終於「回家」演出，決定打造「香港特別版」，他說：「與之前巡演略有不同，歌曲編排和服裝會加入新構思，差不多是全新的演唱會。以往去看別人的演唱會，我不喜歡歌手經常離開舞台換太多套衫，但我又不會一套衫唱到尾，造型方面會取平衡，準備適量數目，盡量配合每一環節的感覺，達到起承轉合效果。

40年累積能量 演唱會大爆發

Alex稱今次是將在這行業40年累積得來的能量，濃縮在一個演唱會上爆發，為滿足歌迷，會唱廣東歌、國語歌及英文歌，最重要令每個環節流暢得來又有感情起伏，將所有歌都原汁原味演繹，所以揀歌方面很頭痛。」他預告歌單中有大家耳熟能詳的《擦身情緣》、《信自己》、《愛變了這世界襯衣》、《忘情號》、《Because I Love You》等。

回顧40年來的音樂歷程，Alex經歷過不同年代的高山低谷，在紅館跟歌迷重聚特別有意義，「我覺得紅館有好多靈魂，包括歌手和舞蹈員同樣付出很多汗水。今年是我出道40周年，所以特別揀選在這場地開騷，屆時與每名入場觀眾不分你我，透過音樂、對話及眼神交流，一齊釋出感動，相信是演唱會的最精彩部分」。

籲後輩不能單靠打天才波

Alex的作品大部分都是充滿正能量，不過去年底推出一首節拍強勁的國語歌《黑日》，歌詞中蘊藏秘密信息，他透露是多年來的一些體會，包括鮮為人知的暗黑一面，寓意在黑暗之中找到光明，呈現最新的杜德偉。他稱所謂黑暗，其實是聲帶一度出現問題，「因遺傳父母音樂細胞，初出道自覺是天才歌手，從沒正式學唱歌，純粹單憑喜歡就不斷地唱，當嘗試不同音樂風格，或一些好爆炸的唱腔，自己不懂將把聲擺在一個健康位置，導致中間有一段時間聲帶『無咁乾淨』、『唱不到高音』及『好容易攰』。由於當時不懂處理，這對一個歌手來說肯定是噩夢！是我覺得最黑暗的一段時間」。

Alex慶幸認識了老師助他矯正問題，目前仍堅持每星期上堂練唱歌，最開心是已回復狀態，能唱回高音又不易疲累，聲線還可以愈唱愈靚。Alex以過來人身分寄語樂壇後輩，不能單靠打天才波，還要加上後天努力，否則只會浪費天賦才華。他建議歌手應趁年輕，好好分配工作、玩樂及培育天分的時間，還要照顧好自己的身體，才有機會實踐夢想。

無間斷做高能量運動兼練歌

Alex為保養外貌及身形下了不少苦功，而且打扮緊貼潮流，不似63歲。他當年演繹激情澎湃的《脫掉》時，在台上一邊唱一邊脫剩三角褲，展露一身結實身材的經典場面，令歌迷印象深刻，至今未有歌手敢挑戰他的前衛膽識。Alex相信身為表演者，台上每場演出大約3小時，當中又唱又跳消耗好大氣力及能量，所以平日要好好鍛煉不敢偷懶。他透露每星期會有兩日做高能量運動、兩日練歌，巡演期間基本上無間斷地維持這習慣，每日睡眠7至8小時，飲食以健康為主。

會否父子檔演出 稱拭目以待

Alex回首從新秀開始踏入樂壇至現在，今次能於紅館開騷，是紀念入行40年的一份最大禮物。他已準備邀請一班香港老友記來捧場，連兒子AJ的同學仔、家長和老師也是座上客。AJ受父親薰陶，自小喜歡看騷，唱歌亦得到父親真傳，Alex說：「AJ有自己鍾意的音樂，主要都是聽英文歌，不過當他看完我演出，回家便會主動唱我的歌。他就快9歲，把聲好靚，都是打天才波，因為沒有讓他拜師學唱歌，不過有學彈鋼琴，就算他不喜歡，也一定要他每星期練習，待日後長大若不想彈琴，可以放棄，起碼他認識一定的音樂基礎。」去年演出台北站，父子檔在台上演出，至於香港站的安排，Alex暫時賣關子，叫大家拭目以待。

髮型：Tommy Leung @ii hair and nail

化妝：Will Wong

