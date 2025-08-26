【開箱】《愛的，學校。》老師牛郎談情 打破世俗成見

家長逼老師搵牛郎

《愛的，學校。》7月10日開播，講述私立女子高中三年級班主任小川愛實（木村文乃飾）因為訓斥學生，導致自己受傷。上司不單沒慰問，反指她的教學方式有問題；私生活方面，愛實遵從父親小川誠治（酒向芳飾）安排，跟好友的兒子川原洋二（中島步飾）相親，二人以結婚為前提開始交往，但她內心莫名煩悶。

與此同時，學生澤口夏希（早坂美海飾）出入牛郎店，利用父母的信用卡在店內揮霍。家長要求班主任解決問題，愛實來到新宿歌舞伎町牛郎店，發現夏希依偎牛郎阿薰（Raul飾），於是帶走學生，事件仍未平息，家長要求愛實強迫阿薰寫下「不會再跟夏希聯絡」的保證書，愛實只好聯絡阿薰，令原本生活在不同「世界」的兩個人，展開一段命運交錯的故事。

編導組合延續《晝顏》

《愛的，學校。》Netflix目前播出5集，比富士台慢了兩周，最新一集收視升至4.7%，口碑也算不俗。新劇由《晝顏》編劇井上由美子與導演西谷弘再次合作，延續畫面唯美、敘事細膩、充滿詩意的特色，表面上描述女教師與牛郎之間的愛情故事，但沒有刻意美化感情，而是聚焦他們的原生家庭帶來什麼影響。愛實發現阿薰年幼時因為家境問題，無法正常上學，加上患有讀寫障礙，寫字也有困難，於是主動教導對方，重燃愛實的教學熱情，也拉近二人之間距離。

隨着二人感情漸厚，理性開始與感性「鬥爭」，愛實表明不會相信阿薰的「情話」，繼續與相親對象的談婚論嫁；阿薰自言當愛實是客人，藉以達成他做王牌牛郎的目標，可是當愛實在店內花大錢時，阿薰卻又開心不起來，內心充滿矛盾。

角色設定略嫌刻板

木村文乃扮演在保守家庭成長、為人認真教學嚴謹的高中老師，自小聽從父親安排，一直任勞任怨，就算相親對象不是自己喜歡類型，但答應跟對方交往。由於性格單純，曾被前度拋棄，從此緊閉內心，不懂如何愛人，阿薰善解人意的個性，正好助她走出情傷。木村文乃演技毋庸置疑，加上角色容易惹起共鳴，自然贏得口碑；首次做男主角的Raul，扮演外表俊俏與說話技巧高超，努力上位的牛郎，表現也算稱職。阿薰家庭關係複雜，母親對他冷淡，只當他搖錢樹。阿薰明知母親為人，但為保護同母異父的弟弟，仍願意將辛苦賺來的薪金奉獻給她。

不過，男女主角以外的配角人設卻較刻板，例如愛實父親是傳統「大男人」，母親小川早苗（筒井真理子飾）一味順從丈夫，相親對象也是典型「賤男」，不單瞞着女友跟人妻鬼混，甚至向愛實父親透露她跟牛郎有不尋常關係。劇集後段將會提到愛實與阿薰面對各方批評、憎恨與嫉妒，畢竟他們來自兩個不同世界，難以被社會接納和認同，二人如何克服障礙，成為劇集最大看點。