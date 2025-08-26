《Kpop獵魔女團》美票房1.4億登頂 楊紫瓊配音《哪吒2》首周末1170萬十大不入

《Kpop獵魔女團》上周末在美加、英國、澳洲及新西蘭等合共2180個戲院銀幕放映歡唱場，為戲中女團HUNTR/X及男團Saja Boys演唱歌曲《How It's Done》、《Golden》及《Soda Pop》等配上卡拉OK字幕，好讓全場觀眾可以大合唱。另外，負責配音或幕後代唱的Arden Cho、May Hong、Rei Ami及Kevin Woo日前亦現身紐約戲院謝票，令現場氣氛更加熱烈。

歡唱版即日上架

未能購票入場的粉絲毋須失望，歡唱版剛於戲院落畫，Netflix隨即把它製成《Kpop獵魔女團：一齊唱》上架，官方社交媒體聲稱這個特別版本是「為粉絲而製作」。事實上，此片6月20日推出至今，收視直逼《紅色通緝令》，只要在未來25日內增加2040萬觀看次數，《Kpop獵魔女團》便可取而代之，成為該平台史上最高收視英語電影，歡唱版正好推波助瀾。

Netflix未有對外公布《Kpop獵魔女團》票房數字，《凶器》開畫第3個周末收1560萬美元（約1.21億港元）仍被視為票房冠軍，全球票房亦剛突破2億美元（約15.6億港元）大關，以製作費3800萬美元（約3億港元）計算，可謂刀仔鋸大樹。緊隨其後的是《衰鬼媽咪2》及《神奇4俠：英雄第一步》，其餘票房十大包括《壞蛋聯盟2》、《殺神Nobody 2》、《超人》、《神探零零甩》，至於金像導演高安兄弟的伊頓高安（Ethan Coen）執導、《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）主演黑色喜劇《Honey Don't!》新上畫排第9位，《侏羅紀世界：重生》險守榜末。

重映導致票房差

值得一提的是，累收21.5億美元（約167.7億港元）榮登今年全球票房冠軍的內地動畫《哪吒2》，上周五由美國獨立電影公司A24跟華人影業（CMC）重新發行英語配音版，請來《奇異女俠玩救宇宙》金像影后楊紫瓊聲演哪吒母親殷夫人，結果在北美2208個戲院銀幕開畫，首周末票房只收150萬美元（約1170萬港元）。

美媒認為票房失收與電影質素無關，主要原因是《哪吒2》今年2月已在北美放映原裝普通話版本，當時票房收2085萬美元（約1.6億港元），反映不少影迷已經捧場，如今十大不入，可謂非戰之罪。