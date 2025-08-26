明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《Kpop獵魔女團》美票房1.4億登頂 楊紫瓊配音《哪吒2》首周末1170萬十大不入

【明報專訊】影視串流平台Netflix動畫《Kpop獵魔女團》6月20日上架至今，累計觀看次數已達2.1億，成為該平台歷來最高收視動畫電影，為了回饋粉絲支持，上周末在北美1700個戲院銀幕放映歡唱場，實行與民同樂，雖然Netflix未有公布票房成績，但據美媒Deadline引述業界數據顯示，兩日共收1800萬美元（約1.4億港元）登頂，粉碎《凶器》成為開畫票房三連霸的美夢；金像影后楊紫瓊為內地動畫《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）英語配音並於北美重新上映，首周末3日票房僅收150萬美元（約1170萬港元），排名十大不入。

《Kpop獵魔女團》上周末在美加、英國、澳洲及新西蘭等合共2180個戲院銀幕放映歡唱場，為戲中女團HUNTR/X及男團Saja Boys演唱歌曲《How It's Done》、《Golden》及《Soda Pop》等配上卡拉OK字幕，好讓全場觀眾可以大合唱。另外，負責配音或幕後代唱的Arden Cho、May Hong、Rei Ami及Kevin Woo日前亦現身紐約戲院謝票，令現場氣氛更加熱烈。

歡唱版即日上架

未能購票入場的粉絲毋須失望，歡唱版剛於戲院落畫，Netflix隨即把它製成《Kpop獵魔女團：一齊唱》上架，官方社交媒體聲稱這個特別版本是「為粉絲而製作」。事實上，此片6月20日推出至今，收視直逼《紅色通緝令》，只要在未來25日內增加2040萬觀看次數，《Kpop獵魔女團》便可取而代之，成為該平台史上最高收視英語電影，歡唱版正好推波助瀾。

Netflix未有對外公布《Kpop獵魔女團》票房數字，《凶器》開畫第3個周末收1560萬美元（約1.21億港元）仍被視為票房冠軍，全球票房亦剛突破2億美元（約15.6億港元）大關，以製作費3800萬美元（約3億港元）計算，可謂刀仔鋸大樹。緊隨其後的是《衰鬼媽咪2》及《神奇4俠：英雄第一步》，其餘票房十大包括《壞蛋聯盟2》、《殺神Nobody 2》、《超人》、《神探零零甩》，至於金像導演高安兄弟的伊頓高安（Ethan Coen）執導、《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）主演黑色喜劇《Honey Don't!》新上畫排第9位，《侏羅紀世界：重生》險守榜末。

重映導致票房差

值得一提的是，累收21.5億美元（約167.7億港元）榮登今年全球票房冠軍的內地動畫《哪吒2》，上周五由美國獨立電影公司A24跟華人影業（CMC）重新發行英語配音版，請來《奇異女俠玩救宇宙》金像影后楊紫瓊聲演哪吒母親殷夫人，結果在北美2208個戲院銀幕開畫，首周末票房只收150萬美元（約1170萬港元）。

美媒認為票房失收與電影質素無關，主要原因是《哪吒2》今年2月已在北美放映原裝普通話版本，當時票房收2085萬美元（約1.6億港元），反映不少影迷已經捧場，如今十大不入，可謂非戰之罪。

相關字詞﹕Kpop獵魔女團：一齊唱 哪吒2 哪吒之魔童鬧海 Kpop獵魔女團

上 / 下一篇新聞