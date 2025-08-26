【娛樂場】《子夜歸》 許凱田曦薇合演古裝版《史密夫決戰史密妻》

日前自稱許凱前度的女星許荔莎爆他「出軌」、「劈腿」，引起風波，許凱隨即發聲明反駁言論不實，並報警處理，以及會法律追究。《子夜歸》目前未受桃色風波影響，繼續播出，許凱在內地騰訊視頻站內角色熱度值突破5000萬，依然爆紅。

《子夜歸》講述許凱飾演看似普通，卻能力超凡的捉妖道士梅逐雨，與田曦薇飾演日間玩樂直率的長安縣主武禎，夜晚變身貓妖的宿命牽絆。兩主角在日間恩愛放閃，夜幕降臨後卻因各自的隱藏身分而針鋒相對，雙重身分的相處令他們的愛情變成攻防戰，被觀眾譽為古裝版《史密夫決戰史密妻》。

人妖戀掀攻防戰

許凱劇中再挑戰高冷正義角色，梅逐雨不苟言笑外表冷酷，但在武禎面前卻忍不住展現暖男內心，盡顯深情，演繹再觸動不少粉絲。他說：「梅逐雨是心無雜念，並且有使命感，為了完成使命，表現對世間一切不感興趣，但我不能演得不屑，要從內心出發。」

田曦薇出道以來演繹多個甜美角色，被封「初戀臉女神」，今次突破過往形象，飾演表面熱愛玩樂的千金，真實身分是肩負守護長安市重任的半人半妖。夜幕降臨，她變身可愛又傲嬌的貓妖，當中多個古靈精怪的貓妖及仙氣造型不停切換，加上口齒伶俐，展現出貓科動物特有的靈氣、霸氣與傲氣。

《子夜歸》融合東方奇幻元素，劇中無論是充滿東方特色的「長安妖市」場景，又或是許凱和田曦薇展現法力與妖對峙等畫面，經特效營造更奇幻生動。田曦薇變身貓妖時，眼睛變為貓眼，還有毛髮的細節呈現精緻，突出造型，讓觀眾沉浸在人與妖共存的奇幻世界中。

聯手智破妖怪惡行

有觀眾說劇中特效逼真，看到許凱跟巨型昆蟲對打感害怕，許凱稱拍攝時只被告知是跟巨大東西對戰，他看劇時亦感害怕。劇情除奇幻愛情，還融入懸疑查案元素。梅逐雨與武禎智破妖怪所作的惡行，解開其背後不為人知的心結，才能讓他們真正放下執念，不再為禍人間。

梅逐雨與武禎聯手引出藏匿於花燈裏的「影妖」，更懲治辜負「影妖」一生的「渣男」，透過這次合作，彼此感情迅速升溫，決定攜手一同查案。武禎曾在梅逐雨被人出言攻擊時仗義相助，上演反轉版的英雄救美，為兩人的情感糾葛埋下種子。