娛樂

任北海道棒球賽開球嘉賓 杜琪峯預告明年7月球場開戲

【明報專訊】導演杜琪峯周日（24日）現身北海道棒球場ES CON FIELD，在日本火腿隊對陣軟銀鷹隊的比賽中任開球嘉賓。杜琪峯穿上22號球衣英姿颯颯投出第一球，投球後興奮高舉雙臂向球迷鞠躬致意，並以日語打招呼跟大家說下午好，引得全場觀眾歡呼。他說初次到訪ES CON FIELD棒球場在冬天，「當時被一整片雪所覆蓋，我還記得在純白的景色中，這個黑色的地標顯得格外突出」。杜琪峯預告將會在ES CON FIELD取景拍戲，「我計劃明年7月開拍一部新電影，盼能在ES CON FIELD取景，希望大家多多期待」。現場球迷表現興奮，熱烈歡呼。日媒用「香港出身的世界級電影導演」、「香港電影界的巨匠」、「世界級VIP」形容杜琪峯，有網民大嘆：「好後悔今天沒有去！」

杜琪峯自2016年執導《三人行》後，相隔近10年籌備新作，今年初日媒報道，杜琪峯現身札幌為新作睇景，更曾到ES CON FIELD球場察看環境，當時大會在電子板寫上「Welcome to ES CON FIELD HOKKAIDO Director Johnnie To」歡迎字句。有揣測杜琪峯提及的電影是跟梁朝偉合作的新片，兩人繼《暗花》後，相隔27年再合作，消息傳出後，引起影迷熱切關注。

娛樂組

相關字詞﹕梁朝偉 棒球 北海道 杜琪峯（杜Sir）

