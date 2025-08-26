任北海道棒球賽開球嘉賓 杜琪峯預告明年7月球場開戲

【明報專訊】導演杜琪峯周日（24日）現身北海道棒球場ES CON FIELD，在日本火腿隊對陣軟銀鷹隊的比賽中任開球嘉賓。杜琪峯穿上22號球衣英姿颯颯投出第一球，投球後興奮高舉雙臂向球迷鞠躬致意，並以日語打招呼跟大家說下午好，引得全場觀眾歡呼。他說初次到訪ES CON FIELD棒球場在冬天，「當時被一整片雪所覆蓋，我還記得在純白的景色中，這個黑色的地標顯得格外突出」。杜琪峯預告將會在ES CON FIELD取景拍戲，「我計劃明年7月開拍一部新電影，盼能在ES CON FIELD取景，希望大家多多期待」。現場球迷表現興奮，熱烈歡呼。日媒用「香港出身的世界級電影導演」、「香港電影界的巨匠」、「世界級VIP」形容杜琪峯，有網民大嘆：「好後悔今天沒有去！」