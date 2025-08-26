相隔8年開騷 露腰曬肌勁歌熱舞 江若琳淚崩 謝林盛斌周慧敏相助

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

江若琳以歌曲《我只不過是我》為演唱會揭序幕，並播出兒子的打氣錄音：「媽咪，我好愛你，加油，good show！」熒幕播出一家三口家庭照放閃。她連唱幾首歌後，表示對上一次開騷已是8年前，能與樂迷重聚應該非常高興，可是臨開騷前心情卻非常差，因為Owen生病，她對兒子說要快點康復，媽媽因他才有勇氣再上舞台唱歌。江若琳演唱期間走落台繞場一周與觀眾握手，行至台邊見到丈夫手抱兒子，一家三口溫馨合照。

樂隊RubberBand主音繆浩昌（6號）任嘉賓，與江若琳合唱《變走他》及《Simple Love Song》。談起二人淵源，源於一部電影，江若琳說：「當時我在舊公司拍最後一部電影《掃毒》，當然最後戲分全被剪走。不過當聽到RubberBand唱主題曲《心照一生》，我即刻爆喊，很喜歡這首歌，盼有日可跟RubberBand合作」。6號開心見證江若琳多年後成長蛻變，踏出新一步。

盼林盛斌投資200萬再開騷

演唱會尾聲，江若琳特別提到林盛斌（Bob），自爆當日要打官司，林盛斌第一時間傳信息問她需不需要借錢，「我希望下一次如果再開演唱會，Bob能夠投資200萬幫手搞騷，因為他有錢」。她又公開多謝周慧敏，周慧敏上台跟江若琳深情擁抱，「周慧敏說過，任何時候當我有需要，她便會出現」。

江若琳說打官司10年賺不到錢，卻賺到很多朋友，還有多謝丈夫與父母，令她每日有力量去面對一切，以及感謝粉絲多年不離不棄，包括打官司期間到法庭旁聽聆訊，說罷即忍不住爆淚，「最後我想多謝自己，一個好堅強勇敢的我！能夠帶動我行到這一步，曾經跟自己講，只要留着一啖氣不放棄，就會有奇蹟，今（前）晚就是奇蹟發生」。

同期出道歌手拍片祝賀

安歌環節，2007年出道的江若琳獲同期出道歌手，包括小肥、林峯、陳柏宇、洪卓立、周柏豪、張惠雅和張紋嘉等錄影片段送祝福和賀她開騷，之後獻唱《天空之樹》，尾段忍不住轉身淚崩，說當年打官司壓力好大，形容自己演藝路有段時間像斷線風箏，希望下次開騷不用再等8年。

江若琳完騷後受訪，透露兒子最近感染疱疹病毒引致發燒，常出入診所令她心力交瘁，慶幸開騷前對方已痊癒，令她放下心，囝囝中場因太疲倦提早離開。她自爆開騷前一晚太亢奮，狂心跳又失眠，擔心影響聲線，雖然未做到100分，自問已盡力。

倘再開騷 拒兒子任嘉賓

問到是否要找林盛斌投資200萬再開騷，江若琳感激對方，大讚：「Bob很有義氣，但不想麻煩朋友，故沒有問他借錢。」周慧敏8年前特別聲演江若琳歌曲《小燈塔》MV，江若琳說：「當年我被人屈，周慧敏向我說『加油，我相信你』，一番話給我帶來好大力量。」

至於2007年多名同期出道歌手拍祝賀片，江若琳承認夢想盼集齊大家一起開騷，可惜大家各有各忙，夾檔期有困難未能成事。提到丈夫未有上台，江若琳稱8年前開騷時叫老公跳舞已經出賣過他，今次不敢。問到下次會否帶兒子上台表演？江若琳「落閘」說不好，演藝工作太辛苦，想兒子專心讀書。

