娛樂

曾游說李佳芯協助劇集宣傳 譚俊彥：不成功但無失望

傳Ali不想協助宣傳 譚俊彥拒揣測 郭柏妍笑細佬「更魔音」

【明報專訊】譚俊彥、郭柏妍、黃庭鋒、胡敏芝、黃洛妍、韋家輝及何啟南昨日現身銅鑼灣鬧市，出席《麻雀樂團》「雀王爭霸」快閃活動，吸引大批粉絲圍觀，場面熱鬧。一眾演員與現場觀眾大玩遊戲，路過的徐文浩也被捉住齊齊玩遊戲，活動近尾聲時，「麻雀樂團」團員驚喜現身，即場演奏一曲。

譚俊彥表示劇中與郭柏妍終於父女相認，看劇本時沒有哭哭啼啼情節，擔心過於平淡觀眾不接受，估不到反應那麼好。本周結局篇，他要處理劇中女兒的任性，笑稱現實生活中亦然，「女兒現在10歲讀5年班，青春期有自己想法，太太也是個有想法的人，兩個有想法的人加在一起，沒有摩擦，她們都有溝通，但我夾在中間，有時都會發脾氣」。說到離巢的李佳芯（Ali）一直沒現身宣傳，譚俊彥稱對方有在網上出Po為該劇宣傳。傳Ali不想協助宣傳？譚俊彥稱外面太多傳言，除非她親口講，否則不會過度揣測。他之前游說Ali一起宣傳，雖然最終沒成功，但並不失望，認為每個人有不同軌道，希望大家都有好表現。

郭柏妍：弟弟比我更魔音

郭柏妍自稱青春期並不反叛，情緒沒太大波動，可能太專注讀書，加上覺得父母在外工作很辛苦，不想加重他們負擔。她透露近日耳朵受罪，因早前買了部唱K神器回家練歌，20歲弟弟因此愛上唱歌，她笑說：「弟弟比我更魔音，經常唱至凌晨，搞到我無覺好瞓！」

黃庭鋒與胡敏芝分別跟郭柏妍和謝東閔有感情線，兩人劇透會有好結局，但中間的情節就賣關子，又稱因劇集反應好，工作機會多了。問到會否開續集？黃庭鋒說：「叫胡敏芝向監製反映，監製好惜她，其實劇情故事還有很多可能和發展空間，可以拍續集。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

