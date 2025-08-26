吳文忻學習與腫瘤相處 楊思琦揀特別日子公開老公真面目

吳：賣家電為環保 經濟無問題

吳文忻不幸乳癌復發，但精神狀態不錯，笑稱心情矛盾，因精神狀况好，但腫瘤卻變大及硬，早前提取細胞化驗，私家醫生和瑪麗醫院驗出來的報告不一樣，她說：「醫生解釋可能是運輸問題引起，我現在未能對症下藥，即將做第6次化療，瑪麗醫院方面提議我照PET Scan，但很傷身，我容後再決定，也會另外再找醫生研究。（可考慮割除腫瘤？）我第四期已擴散開去，搵到針對性藥物比較好。」她明白人生總有風浪，感恩做化療後沒副作用，現正學習與腫瘤相處，「腫瘤是細胞變異，每日也會給我不同反應，我要跟它傾偈，由自己醫，擔心當然有，但我不斷對自己講I try my best，God will do the rest！」

吳文忻稱兩女兒是她醫病最大動力，不過之前為她們考試溫書好激氣，暑假期間又要充當司機帶她們周圍活動，加上最近忙搬屋，相信勞動對病情有影響，她說：「我已學識控制情緒，因情緒會影響腫瘤，相信女兒開學後情况會變好，我會放慢、放空及做運動。」提到她網上出售家電，疑套現幫補醫病？吳文忻稱經濟無問題，這做法是為環保，過去十幾年搬屋都是這樣，「每次搬屋有不同需要，全部掉去很浪費，能夠循環再用最好。當然生活需要錢，有無錢都是這樣醫病，好多有錢人都敵不過cancer，所以我一切都交給上天」。

楊：與子女練中文歌好熱鬧

楊思琦表示教子女放鬆心情享受舞台，又稱13歲大女從小學唱歌，現在用英文唱rap是其強項，她笑說：「我試過跟女兒一齊rap，但我接不上！不過唱中文歌時，我要逐個字教女兒發音，兒子也會在旁打拍子，每次練中文歌都好熱鬧。」她表示教子女唱歌是好好的親子活動，教功課及控制玩遊戲機時間比較煩惱，她會設時限來劃分遊戲與學習，避免大家傷感情。

楊思琦兒子神秘生父成網上熱討，她表示另一半今次沒到場，但平日有參與親子活動，她說：「多謝大家關心，我們現在過着正常的家庭生活。我已說過，終有一日大家會見到他，可能在大街遇上，到時就跟大家say hi。（老公做好心理準備公開真面目？）他覺得無所謂，都是為了保護我。（揀結婚紀念日公開？）看有什麼特別日子介紹他給大家認識，我也經常笑他是千呼萬喚始出來。」

記者：鍾一虹