成龍：有好嘅香港故事一定返嚟拍 《捕風追影》內地上映10日衝破6億票房

成龍表示《捕風追影》在馬來西亞上映反應理想，不少網民留言盼開拍續集，透露導演一早有此打算，已在電影留伏線。梁家輝稱只要成龍開聲，隨時都可以參演續集。成龍稱雖與梁家輝20年沒有合作，但私底下是好朋友，經常食飯見面，「與他合作可說是默契十足，文戲一拍即合，家輝哥這方面會點醒我，動作方面就我點醒他，互相老點」。

梁家輝讚隱蔽變開放

成龍稱這電影為求真實感，動作戲不用AI，盡量真人打，揮刀也是用真刀，對他沒什麼難度，最難是對白很多專業術語，「當初以為梁家輝只演文戲，導演卻安排他演動作戲，我覺得下屆金像獎可以加設『動作新人獎』頒給梁家輝。」知道梁家輝再度榮升外公，即場恭喜對方。

梁家輝表示慶幸繼20年前《神話》後再度與成龍合作，很光榮得到對方讚譽，稱與成龍均已取得樂悠咭，大讚對方近10年演文戲進步神速，「20年無合作，這個大哥私下是個好隱蔽的人，不開放給身邊的人，今次合作變了一個全新的成龍大哥，因為他很開放，對所有新人都有一個好好教導方式，我在他面前都算是新人，他真的言行身教，在電影界很難得，因每個人都很自私只做自己的事，尤其是香港演員，所以我很感激他，在我演藝人生的路上好彩有這個哥哥和導師，令我能進步邁向明天」。

成龍呻香港借景拍攝困難

問成龍可有計劃開拍港產片？他表示以前拍過很多題材，已想不到有什麼新題材在港拍，甚至《警察故事4之簡單任務》都是去外國拍，「去到外地就會有好多靈感，我又不是許鞍華這種文青導演，我諗唔到呢啲嘢，我一諗就是打打殺殺，如果有導演可以諗到啲好嘅香港故事，我一定返嚟拍」。可有考慮挑戰爬上啟德主場館為電影取景？他稱在港申請借景拍攝十分困難，「要呢幢大廈唔畀，要嗰幢大廈又唔畀，真的很難，我去到外地指邊幢大廈，對方立即表示go ahead，去到歌劇院即刻畀我拍同炸，香港會展我借幾多次都唔批，見到董建華同佢講，先畀我上去拍」。

「肯改變 我是演員不是動作明星」

成龍早前獲瑞士盧卡諾影展頒「終身成就獎」榮譽金豹獎，表示得獎才知自己年紀大，「今年入行64年，估不到以前的付出、傷痛及堅持，幾十年後會得到回報，如果以前是但拍，可能就沒有今日成就，現在還有很多人講《A計劃》、《紅番區》，覺得以前所受的傷都是值得，所以一定要多謝當年的自己」。他表示得獎沒特別慶祝，領獎很開心，之後就將獎座擺埋一邊繼續拍戲。

是否永不言休？成龍說：「這10幾年我不斷去改變，希望讓觀眾知道我是演員，而不是動作明星，也可以拍文戲和喜劇，因為我肯變，拍了幾套一點動作也沒有的戲，我不是不想退休，而是很幸運有很多編劇幫我寫劇本，很多導演搵我拍，很多投資者肯投資。」

明年參演西片 拉大隊返港拍攝

成龍透露明年可能參與一部西片，計劃拉大隊返港拍攝，還會邀楊紫瓊參演。可希望再與最近活躍於小紅書的張曼玉合作？「當然想，但不是我揸主意，是導演及投資方揸主意」。

文俊輝周政杰演續集要學識廣東話

文俊輝表示面對兩名前輩沒可能不緊張，稱成龍大哥很細心，他說：「媽媽很喜歡成龍的電影，所以叫我學拍武打戲。」周政杰稱人生第一次拍動作戲，最難忘是成龍大哥教導才學識捱打。兩人稱努力沒白費，獲成龍承諾參演續集，條件是先要學識廣東話。

