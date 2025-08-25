明報新聞網
娛樂

【開箱】《錢財心愛物》 三角關係多矛盾欠火花 「美國隊長」難救

【明報專訊】加籍韓裔並以紐約為基地的宋席琳（Celine Song），首次自導自演的《從前的我們》平地一聲雷，橫掃各大影評人獎項，並獲奧斯卡最佳電影及原創劇本提名；新片《錢財心愛物》（Materialists）成本加碼，集合《神奇4俠：英雄第一步》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）及《蜘蛛夫人》狄高達莊遜（Dakota Johnson）等紅星主演，全球收超過7500萬美元（約5.8億港元），在爛番茄網站的專業評分與觀衆好感度均不及《從》片。《錢》片以浪漫喜劇包裝來宣傳，透過婚介公司運作批判現代婚姻與感情物質先行，劇情發展到最後卻陳腔濫調地說愛才是最大力量，足夠跨越階級及之前嫌棄的貧窮，矛盾之餘，角色塑造平面，也讓3名好演員無從發揮，欠缺火花，成績遠不如帶有自傳色彩的《從前的我們》。

《錢財心愛物》講述年輕漂亮的婚介顧問Lucy（狄高達莊遜飾），為無數男女牽針引線，成就美好姻緣，自己的感情世界卻徘徊在高富帥新歡Harry（佩特羅帕斯卡飾）與久別重逢的舊愛John（基斯伊雲斯飾）之間，舉棋不定。

婚介顧問陷三角戀

此片是宋席琳執導的第二部劇情長片，她自言曾擔任婚介顧問，稱那半年裏，「對人的了解比我生命中的其他時期都多」。她指客戶會說出內心深處嚴重扭曲的期望，想與怎樣的人共度餘生，例如六位數收入、六呎高等要求；這些對物質主義的怪癖都反映了在電影中，尤其前半段，透過Lucy的角色，稱客戶對理想對象的要求，要比見心理醫生來得誠實，「你覺得他們會對心理醫生說『不要黑人，不要肥人』嗎？」還有男顧客厭棄BMI超過20的女性，對於30餘歲的女性都看成是40歲以上；女顧客則嫌棄約會對象矮、禿頭。金錢以外，外觀、年歲都成為可量化的物質。

片中Lucy一方面看來十分滿意自己的工作，顯得充滿自信，面對同事猶如紅娘專家；另一方面，劇本卻刻意讓她在客戶的新婚派對遇上高富帥Harry，以及過去因金錢問題而分手的失意劇場演員男友John。Harry憑Lucy的專業婚介一番話，對其產生興趣，展開像談生意般的追求模式，如果期待這是《風月俏佳人》之類愛情喜劇的劇情走向，便太小看宋席琳的野心。

富商角色最誠實

這典型的三角關係之中，最物質化代表的Harry，在婚介公司被視為獨角獸，因為富裕、高大、英俊，個性好，幾乎是絕種生物，他反而最誠實。電影中後段，Lucy發現他腿上的疤痕，知道曾做過增高手術，他先是有點不高興，之後坦白承認；Lucy提出分手，道明兩人互不相愛，Harry反問是否因為他做過這手術。他坦言自己手術前比Lucy還要矮，增高後接近異性的機會大增。Lucy聲稱與此無關，然而她與John之間互相吸引的原因是什麼？John對她念念不忘，就是沒有理由才能稱為愛嗎？抑或此角若找個跟基斯伊雲斯外形完全相反的演員來演，才更貼近現實？

《錢財心愛物》故意安排Lucy視為朋友的客戶Sophie多次約會失敗，當以為她會成功之際，Sophie卻被對方性侵，並透過律師要控告婚介公司。一直對工作很自信的Lucy，被這突如其來的挫折困擾；其實她已非新手，又怎會對同類案件聞所未聞而感到驚訝？透過Sophie的遭遇，Lucy覺醒，並鋪墊她轉投John懷抱，Sophie淪為功能化角色，讓Lucy回歸「愛」的選擇變得合理；但她與John分手前為了停車場費而爭拗，到底是貧窮的困頓，還是價值觀本來就迥異，當他們決定復合，這一切似乎仍未有個清楚答案。

上映日期：8月21日

相關字詞﹕狄高達莊遜 佩特羅帕斯卡 基斯伊雲斯 宋席琳 錢財心愛物

