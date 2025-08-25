《凶器》美票房三連冠 《哪吒2》英語版位列第10

恐怖懸疑片《凶器》上周五單日收467萬美元，連續3星期稱冠，在美國亦衝破億元大關，累收1.04億美元。《衰鬼媽咪2》則以280萬美元緊隨其後，佔亞軍位置；上映近一個月的《神奇4俠：英雄第一步》以160萬美元位列季軍，累收衝破2.52億美元，成績理想。其實Netflix人氣動畫《Kpop獵魔女團》本月23及24日在美國上映兩天歡唱場，美媒指其合共進帳1500萬美元，有機會挑戰《凶器》周末票房冠軍之位，但Netflix過往做法大多把票房保密，不知道《Kpop獵魔女團》會否成為例外。