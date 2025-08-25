明報新聞網
娛樂

《凶器》美票房三連冠 《哪吒2》英語版位列第10

【明報專訊】上周五美國新片開畫日，內地動畫《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）配上英語版重映，雖然在全美超過2200個銀幕上映，結果只收69.5萬美元（約542萬港元），在十大票房榜敬陪末席；金像導演高安兄弟的伊頓高安（Ethan Coen）執導黑色喜劇《Honey Don't!》，由《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）主演，上周五單日收144萬美元，在新片中成績最好，佔第4位。《非正常械劫案》大衛麥堅斯（David Mackenzie）執導，《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed）主演的商戰片《Relay》則以100萬美元，位列第7，而兩片的上映院數均比《哪吒2》少近千。

恐怖懸疑片《凶器》上周五單日收467萬美元，連續3星期稱冠，在美國亦衝破億元大關，累收1.04億美元。《衰鬼媽咪2》則以280萬美元緊隨其後，佔亞軍位置；上映近一個月的《神奇4俠：英雄第一步》以160萬美元位列季軍，累收衝破2.52億美元，成績理想。其實Netflix人氣動畫《Kpop獵魔女團》本月23及24日在美國上映兩天歡唱場，美媒指其合共進帳1500萬美元，有機會挑戰《凶器》周末票房冠軍之位，但Netflix過往做法大多把票房保密，不知道《Kpop獵魔女團》會否成為例外。

相關字詞﹕Kpop獵魔女團 哪吒2 美國新片開畫日 凶器

