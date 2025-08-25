馬東石《十二使者》首播收視勝潤娥《暴君的廚師》

【明報專訊】《犯罪都巿》系列男星馬東石監製兼主演新劇《十二使者》，上周六（23日）在KBS電視台首播，收視8.1%，擊敗同日開播的有線頻道tvN穿越劇《暴君的廚師》4.6%成績，後者由少女時代成員兼《歡迎來到王之國》潤娥與《芭妮與哥哥們》男星李彩玟合演；《十二使者》亦擊敗JTBC《夢想成為律師的律師們》7%、SBS《TRY：我們成為奇蹟》5.5%、MBC《死亡天使瑪莉》1.6%，以及Channel A《代替旅行》的0.2%，成為同時段收視冠軍。香港觀眾可透過影視串流平台Disney+收看《十二使者》，《暴君的廚師》、《夢想成為律師的律師們》及《TRY：我們成為奇蹟》則在Netflix上架。
《十二使者》故事講述神派遣12名和平天使跟代表黑暗的邪靈對決，最終邪不勝正，把惡靈封印後，正義一方亦付上沉重代價。然後鏡頭一轉，以人類身分暗中保護地球的「虎天使」、專門向黑社會放高利貸的「天使資本」社長泰山（馬東石飾）到監獄追數，其他天使包括徐仁國、康美娜等亦到非法賭場制服欠債人，收回貸款；另一方面，祭司薩敏（金燦亨飾）粉碎惡靈昊鬼（朴炯植飾）的封印，後者重返人間，恐怕天下大亂。
