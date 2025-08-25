明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

馬東石《十二使者》首播收視勝潤娥《暴君的廚師》

【明報專訊】《犯罪都巿》系列男星馬東石監製兼主演新劇《十二使者》，上周六（23日）在KBS電視台首播，收視8.1%，擊敗同日開播的有線頻道tvN穿越劇《暴君的廚師》4.6%成績，後者由少女時代成員兼《歡迎來到王之國》潤娥與《芭妮與哥哥們》男星李彩玟合演；《十二使者》亦擊敗JTBC《夢想成為律師的律師們》7%、SBS《TRY：我們成為奇蹟》5.5%、MBC《死亡天使瑪莉》1.6%，以及Channel A《代替旅行》的0.2%，成為同時段收視冠軍。香港觀眾可透過影視串流平台Disney+收看《十二使者》，《暴君的廚師》、《夢想成為律師的律師們》及《TRY：我們成為奇蹟》則在Netflix上架。

《十二使者》故事講述神派遣12名和平天使跟代表黑暗的邪靈對決，最終邪不勝正，把惡靈封印後，正義一方亦付上沉重代價。然後鏡頭一轉，以人類身分暗中保護地球的「虎天使」、專門向黑社會放高利貸的「天使資本」社長泰山（馬東石飾）到監獄追數，其他天使包括徐仁國、康美娜等亦到非法賭場制服欠債人，收回貸款；另一方面，祭司薩敏（金燦亨飾）粉碎惡靈昊鬼（朴炯植飾）的封印，後者重返人間，恐怕天下大亂。

相關字詞﹕朴炯植 徐仁國 代替旅行 死亡天使瑪莉 Try：我們成為奇蹟 夢想成為律師的律師們 李彩玟 暴君的廚師 十二使者 馬東石

上 / 下一篇新聞