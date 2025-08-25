AK唱好釜山全球OTT大獎 《難哄》白敬亭人氣勁 《苦盡柑來遇見你》奪3獎大贏家

今屆全球OTT大獎頒獎禮在釜山電影殿堂露天劇場舉行，評審團從來自韓國、內地、日本、越南、印度及烏克蘭等串流平台中，選出38部作品角逐14個獎項，入圍最佳創意大獎、導演、編劇、女主角及男女配角合共6個獎項的《苦盡柑來遇見你》，結果由林恦賰先拔頭籌，奪得最佳編劇；上屆憑《假面女郎》獲頒最佳女配角的廉惠蘭，今屆跟台劇《誰是被害者2》曾敬驊一起頒獎，當後者準備宣讀得獎名單時，忽然面露難色，更找來工作人員確認，原來廉惠蘭再憑《苦》劇蟬聯同一獎項，令他誤以為大會出錯，相當搞笑。《苦》劇壓軸贏得最佳創意大獎，成為今屆大贏家。

坂口健太郎朴恩斌封帝后

日韓合作《愛過之後來臨的》坂口健太郎從上屆視后林依晨手上，接過最佳男主角獎座，染了一頭金髮的他「感謝導演、同劇演員及工作人員」。

韓劇《狂醫魔徒》朴恩斌獲頒最佳女主角，致謝時稱：「身為演員，我希望嘗試不同角色，希望觀眾看罷此劇，能夠理解女主角的思想行為。」她又指《狂》劇曾到釜山取景，再次回到此地，感受特別深刻，最後多謝粉絲支持。

內地劇亦豐收，《北上》姚曉峰獲頒最佳導演，致謝時先以中國諺語「百年修得同船渡」解釋此劇主題，分享人與人之間感情的重要，不忘多謝台前幕後付出努力；《異人之下之決戰！碧遊村》獲頒最佳視覺效果，此劇由《喜歡·你》香港導演許宏宇執導；《難哄》白敬亭及《北上》白鹿同獲觀眾選擇獎，前者上台致謝，大批粉絲到場打氣，女方則缺席領獎。

擊敗吳鎮宇 吳正世奪男配

本地ViuTV劇集《三命》入圍最佳亞洲內容獎，最終敗於台劇《化外之醫》手下；影帝吳鎮宇主演內地劇《邊水往事》亦鎩羽，吳正世憑韓劇《健將聯盟》奪得最佳男配角；去年憑《打天下2》獲頒年度新星的AK，昨晚跟台灣男星蕭子墨一起行紅地氈，又擔任頒獎嘉賓，把新星獎交到《借命而生》內地男星史彭元及《家族計劃》韓國女星李琇仙手上後，二人再上台表演，AK唱出新歌《Love Is On The Way》向偶像米高積遜（Michael Jackson）致敬。

其他獎項方面，Disney+韓劇《血謎拼圖》擊敗來自內地的《難哄》、台劇《影后》及馬來西亞劇《Yesterday's You》等亞洲對手，獲頒最佳OTT原創劇集；韓劇《機智住院醫生生活》姜有皙獲頒最佳男新人，最佳女新人則由《善意的競爭》鄭受彬及台劇《影后》林廷憶平分；最佳真人騷由韓國跳舞比賽節目《街頭女戰士3》奪得。日本女歌手Ado為日劇《誰看見了孔雀在跳舞？》主唱《精靈》捧走最佳原創歌曲，但她缺席改由幕後代領。