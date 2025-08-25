明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《小島奇譚》 監製爆有演員開工「頂唔順」易角

【明報專訊】ViuTV本月2日起逢周六晚11時15分播出新劇《小島奇譚》，收錄10個單元《社畜命》、《盲女靈聽》、《好朋友》、《失約》和《雲端記憶》等，集結懸疑、驚慄和奇幻元素，以香港及台灣都市傳聞或神秘事件做背景，包括香港工廈藏屍案、村屋連環殺人案與台灣的拍攝撞鬼事件等，並由《入住請敲門》吳繼業監製。他接受《明報》訪問，稱近年坊間少奇幻劇，《小島奇譚》靈異部分不多，主要是奇幻，日本有《世界奇妙物語》與歷史更久遠的美劇《迷離境界》（The Twilight Zone），都是他喜歡看的劇集。

觀眾有迴響可繼續拍

吳繼業表示劇集故事不一定講鬼，由事件誘發奇幻劇情，中間會有警世信息，發人深省。《小島奇譚》安排於晚上11時15分播出，他解釋因應劇集題材，半小時節目只有7集，難安排周一至五播，於是安排在周六試開闢新時段，「觀眾有迴響可以繼續拍，因為奇幻題材易『入屋』，加親情、倫理與社會狀况等，以異常天開劇情包裝，觀眾易接受」。如《好朋友》中提到現代人太依賴AI（人工智能），人會否有被AI控制的一日；《失約》講意外發生是不能控制，提醒珍惜身邊人，由觀眾各自領略。提到以真人真事工廈殺人案做單元背景，吳繼業稱並非取材改編，只是取靈感，另有單元講大學生玩「揭尾古」，有爆心臟劇情。

讚許寶恆葛綽瑤演技有驚喜

《小島奇譚》主要由ViuTV藝人參演，張頴康與太太麥雅緻驚喜亮相，吳繼業稱由於是單元故事，有機會讓更多公司及其他藝人參與和發揮，之前兩集用了梅艷芳《似水流年》與張國榮《今生今世》兩首經典歌，因為好適合故事，由藝人在劇中演繹，他們開心有新嘗試，也帶來新鮮感。他稱讚劇中各人表現稱職，還發現許寶恆（Alice）與葛綽瑤（YoYo）很勤力熟讀劇本，處理細節位、情緒轉折等好細緻。

幕後看到畫面有奇怪物體

《小島奇譚》拍攝期間有奇怪事件發生，吳繼業透露《面部對焦》單元現在由張右雨演出，跟原先的配搭不一樣，因為原本的演員開工後表示覺得「有嘢、頂唔順」，擔心身體狀况故易角，連機器也出現問題，不斷發生故障，又有幕後看到畫面有奇怪物體出現。吳繼業笑說：「我哋拍攝主場景嗰間屋比較陰暗，有工作人員話看到幅畫個人像向佢笑，我不在現場，不知道真或假，最後也完成拍攝。」

上 / 下一篇新聞