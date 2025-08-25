【娛樂場】《小島奇譚》 監製爆有演員開工「頂唔順」易角

觀眾有迴響可繼續拍

吳繼業表示劇集故事不一定講鬼，由事件誘發奇幻劇情，中間會有警世信息，發人深省。《小島奇譚》安排於晚上11時15分播出，他解釋因應劇集題材，半小時節目只有7集，難安排周一至五播，於是安排在周六試開闢新時段，「觀眾有迴響可以繼續拍，因為奇幻題材易『入屋』，加親情、倫理與社會狀况等，以異常天開劇情包裝，觀眾易接受」。如《好朋友》中提到現代人太依賴AI（人工智能），人會否有被AI控制的一日；《失約》講意外發生是不能控制，提醒珍惜身邊人，由觀眾各自領略。提到以真人真事工廈殺人案做單元背景，吳繼業稱並非取材改編，只是取靈感，另有單元講大學生玩「揭尾古」，有爆心臟劇情。

讚許寶恆葛綽瑤演技有驚喜

《小島奇譚》主要由ViuTV藝人參演，張頴康與太太麥雅緻驚喜亮相，吳繼業稱由於是單元故事，有機會讓更多公司及其他藝人參與和發揮，之前兩集用了梅艷芳《似水流年》與張國榮《今生今世》兩首經典歌，因為好適合故事，由藝人在劇中演繹，他們開心有新嘗試，也帶來新鮮感。他稱讚劇中各人表現稱職，還發現許寶恆（Alice）與葛綽瑤（YoYo）很勤力熟讀劇本，處理細節位、情緒轉折等好細緻。

幕後看到畫面有奇怪物體

《小島奇譚》拍攝期間有奇怪事件發生，吳繼業透露《面部對焦》單元現在由張右雨演出，跟原先的配搭不一樣，因為原本的演員開工後表示覺得「有嘢、頂唔順」，擔心身體狀况故易角，連機器也出現問題，不斷發生故障，又有幕後看到畫面有奇怪物體出現。吳繼業笑說：「我哋拍攝主場景嗰間屋比較陰暗，有工作人員話看到幅畫個人像向佢笑，我不在現場，不知道真或假，最後也完成拍攝。」