尹飛燕首演佘太君感壓力 梁非同再反串楊文廣

【明報專訊】粵劇名伶尹飛燕首度挑戰演老旦佘太君，聯同廖國森、梁兆明、麥文潔、梁燕飛、黃小鳳和梁非同等10月17日至19日假西九戲曲中心，演出3場粵劇出品人暨總策劃彭美施製作的《忠烈楊門2025》，前晚舉行記者會。

尹飛燕承認對演百歲掛帥的佘太君心驚驚、壓力大，演戲60年都是花旦角色，未試過演老旦，不過與一班高質素演員合作，心情開心又緊張。她表示除不停看戲吸收外，還要學習化老人妝，加皺紋，笑言希望不會畫到似一條條貓鬚。去年《忠烈楊門》首演由汪明荃（阿姐）飾演佘太君，尹飛燕覺得跟阿姐演繹方式各有不同，「阿姐較柔，我較硬淨，有參考京戲版本。當年我演『花木蘭』，為表現硬淨常紮腰封撐起條腰，最近也常練習，並學老人家輕微曲身行路，以及練唱平喉，有要求有少少打戲」。她透露平日搭公共交通工具會哼曲，又練做古靈精怪表情，笑稱其他乘客可能誤會她傻傻哋。

梁兆明太太加盟演柴郡主

梁非同重演再反串楊文廣，知劇本加了兩場新戲，包括與梁兆明演的楊宗保有場父子夢會情節，盼觸動觀眾情感。她跟前輩尹飛燕做對手戲，當新劇目重新演繹，希望做得更好，承認難免有少許壓力。梁兆明與梁燕飛再演夫婦有默契，梁兆明太太麥文潔新加入飾演柴郡主，她激動表示20年前因專注照顧家庭淡出舞台，只間中演出，今次再激發起她對粵劇的一團火，熱愛和癡迷不減。梁燕飛爆梁兆明在精神及金錢上鼓勵太太，出錢添置新戲服支持。

記者：林蘊兒

