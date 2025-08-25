明報新聞網
娛樂

ZEN開騷圓夢賀成軍30周年 黃和興自爆唱錯歌詞多年 向黃偉文道歉

【明報專訊】4人樂隊ZEN前晚假麥花臣場館舉行《Back To You》演唱會賀成軍30周年，主音黃和興（興仔）、結他手鄧衍輝、低音結他手鄭偉鴻（阿鴻）和鼓手關禮琛（阿琛）重踏舞台勾起集體回憶，先以歌曲《交織怒火》揭開序幕。興仔表示今次開騷以人生列車為主題，「音樂人生裏面，有很多人在我們生命中出現過，有人上車、有人落車，還有一班人與我們同行。黃子華講過人海茫茫可搭同一班車，與其成日想着自己幾時落車，不如好好享受，望下出面風景」。

興仔公開向阿鴻催婚

4子分別多謝太太、女友及家人支持，興仔提及多名對ZEN影響深遠的圈中人，包括助ZEN簽約唱片公司的郭小霖，令ZEN展開音樂旅程，「來都來了！就來個《真心旅程》」。他說到已故黃家駒曾講過「香港沒有樂壇，只有娛樂圈」時，感觸稱ZEN很辛苦行了很久，用30年時間才行到屬於自己的舞台，又特別向黃偉文道歉，透露對方填詞的《沒有去的旅行》，他一直將「鬱鬱」唱成「憂憂」，決定今次一定要唱對歌詞。鼓手阿琛彈結他獻唱《舊地》，邀請好友Dear Jane鼓手Nice（黎俊華）上台客串打鼓。

安歌時，ZEN走到觀眾席唱經典歌《I REMEMBER YOU》，再唱新歌《幾十歲的5星星》，興仔笑稱4成員為開騷落力減肥，但減極都是肥，還投訴隊友阿鴻仍𢭃利市，公開向對方催婚，阿鴻笑言有機會在明年。興仔表示因外母在場，不敢講粗口，但第二次安歌時，聽到有觀眾要求唱《I REMEMBER YOU》，忍不住爆粗大呼：「你係咪聾㗎？」ZEN以《Z4》為演唱會結尾。

ZEN會再出新歌

ZEN騷後受訪，興仔自言易喊，不過今次開騷興奮多於傷感，笑稱當眾催婚差點搞喊阿鴻。阿鴻解釋是多年沒見粉絲和朋友好感動。至於是否明年結婚？他表示：「可能真係得㗎！」阿琛稱以為阿鴻會在台上求婚，阿鴻笑言整個家族都到場，已當自己結婚。眾人為開騷特意減肥，阿鴻減了6公斤，興仔自嘲：「只減到手腳瘦，個肚就似羅茲威爾外星人般突出來。」

興仔獲隊友感謝促成今次開騷，「幫大家圓夢，要我們做一個屬於ZEN的演唱會真的比較難，大家都犧牲瞓覺和陪屋企人時間，老婆講了七八年，樂隊25周年時因時間問題未夾到，今次有契機做這件事，圓了這個夢」。明年會否再開騷要大家夾時間，他們說今次都夾了30年才出現，興仔說：「勁過哈雷彗星，看何時再九星連珠或月全蝕先再有機會做。」阿鴻透露ZEN會出新歌。至於會否真正重組？興仔笑道：「要先重組食飯，因拜年和食團年飯都有難度。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕關禮琛（阿琛） 鄭偉鴻（阿鴻） 鄧衍輝 黃和興（興仔） ZEN樂隊

