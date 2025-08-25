明報新聞網
娛樂

台歌手楊宗緯西寧演唱墮台送院 社交網報平安 祈求老媽別看熱搜

【明報專訊】47歲台灣歌手楊宗緯前晚於西寧參演《動聽音樂超級LIVE演唱會》期間，未留意行至舞台邊緣，突然踩空側身從舞台跌下，發出巨響嚇壞全場觀眾。有指他頭部着地一度失去意識，清醒後表情痛苦由工作人員攙扶離開現場登上救護車。主辦單位之後發聲明，對引起觀眾驚嚇及擔憂道歉，未有提及楊宗緯傷勢。昨日凌晨楊宗緯在微博發文報平安，對於令大家擔心感不好意思，請放心，他會好好的，還祈求母親不要看熱搜。

娛樂組

楊宗緯2007年參加台灣歌唱選秀節目《超級星光大道》出道，翌年發行首張專輯《鴿子》，曾於台北小巨蛋舉行演唱會，近年多參演內地節目。他前晚於西寧演出《動聽音樂超級LIVE演唱會》，投入演唱《越過山丘》時，疑未注意已接近舞台邊緣，導致踩空側身摔落舞台傳出巨響，現場觀眾被嚇壞尖叫，擔心楊宗緯情况。

觀眾質疑無擔架送上救護車

有指楊宗緯頭部撞到地面，曾一度失去意識，清醒後，大會安排數名工作人員及救護員攙扶他離場，楊宗緯全程露出痛苦表情，四肢軟弱無力，送上救護車往醫院救治。有現場觀眾奇怪為何未有安排擔架，要楊宗緯這麼辛苦行上救護車。楊宗緯墮台短片在網上瘋傳，並登上熱搜。不少網民為他集氣，留言：「希望楊宗緯平安無事」、「我天！希望平安」、「唱到一半人就摔下去了，真的好擔心。」

主辦稱醫療團隊迅速初步救治

主辦單位動聽（上海）音樂文化發展有限公司其後發聲明表示：「今（前）晚《動聽音樂超級LIVE演唱會•西寧站》演出進行中，歌手楊宗緯先生於舞台上意外跌落，事發瞬間，我們現場醫療團隊與工作人員立即啟動預案，現場醫療團隊迅速進行初步救治，並通過急救通道將楊宗緯先生送往最近的重點醫院全面檢查和緊急處理。目前，主辦單位全體工作人員正全力陪同，確保楊宗緯先生得到最妥善的醫治，他的健康和安全是我們目前首要關切的。對於演出中斷並為現場所有觀眾帶來的驚嚇與擔憂，我們致以最誠摯的歉意，懇請大家保持冷靜，更多進展我們將透過官方管道及時發布。感謝大家的體諒與支持。」

楊稱沒事 謝醫護好友伙伴關愛

楊宗緯於昨日凌晨在微博發文報平安：「大家，我是宗緯，我沒事，讓你們擔心……哎唷……我真不好意思……現在我都好，離精神小伙就一步之遙。祈求老媽別看熱搜，莫為兒孫作馬牛，擔憂西又擔憂東。」楊宗緯表示西寧是個溫暖的大城市，給他熱情與支持，也辛苦主辦方，第一時間攜擁着他，一步一步坐上救護車，「車上的醫護人員將我雙手緊握，時刻都投以最關懷的眼神，不斷地檢視我的狀况，讓我安心。也勞好友們一一捎來關切，我真的好愛你們，好愛好愛，除了愛只有愛。此刻千頭萬緒、千言萬語，辛苦我的樂手，心疼我的工作伙伴，但是我的內心熱意湧動，我真的受到大家好多的照顧，好好的照顧，我們都要好好的，所以請放心，我會好好的」。

