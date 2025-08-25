李駿傑伙盧瀚霆遊日 爭贏呂爵安沾沾自喜

李駿傑早前與隊友盧瀚霆（Anson Lo）到日本旅行，笑稱要跟呂爵安（Edan）爭奪盧瀚霆，沾沾自喜說爭贏：「Anson Lo和我去旅行，之前做呂爵安演唱會嘉賓互稱好友，其實我都是，不會呷醋。演唱會嘉賓是根據呂爵安安排，身為朋友支持就可以，不會介意他沒找我當嘉賓。本來有約呂爵安一起去旅行，但他忙做騷夾不到期，留待下次。」呂爵安在演唱會自爆曾很大壓力向盧瀚霆哭訴，李駿傑聽過呂爵安講心事訴苦，但對方很少在他面前哭，多數是近期發生的事和與工作有關，沒提感情事。

李駿傑下月8日30歲生日，承認有點害怕踏入3字頭，「生日願望9月3及4日音樂會順利」。魯庭暉辭任MakerVille行政總裁由金廣誠接任，他稱呼金廣誠「長官」，相信人事變動對他們運作影響不大。李駿傑認為若有機會，想將作品打入內地，甚至其他地方市場，很期待10月聯同姜濤、盧瀚霆、呂爵安飛泰國演出，跟當地紅星交流。姜濤近日明顯消瘦，李讚隊友自律和勤力，食健康餐和運動減肥。

記者：林蘊兒