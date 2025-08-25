蘇志威稱兩女無意入娛圈 李婉華爆21歲大女想選港姐

草蜢明年開騷 擬齊曬樂悠咭

蘇志威透露女兒小時候已懂捐錢助人，身為爸爸去年也自資旅費，到肇慶偏僻山區當義工做慈善探訪，覺得助人很有意義，並稱兩女無意步父母後塵加入娛樂圈。草蜢成員蔡一傑接受腦部手術後暫停工作，現已康復會繼續巡迴演唱會，同時籌備明年草蜢40周年紀念騷。蘇志威說：「紅館開騷，開四面台才最好玩，亦是特色。蔡一傑身體狀態好好，在陳慧琳演唱會表現已知，大家可放心。明年輪到我60歲，可在台上展示樂悠咭，聯同蔡一智和蔡一傑，3個人加起來合共180歲，見證40周年。」

移居加拿大的李婉華今趟伙丈夫及3子女同行回港，探望年長親友，一家又到越南旅行，享受陽光與海灘。她在社交網貼出與女兒穿泳衣躺在泳池的照片，自嘲似「浮屍」。女兒外貌和身形遺傳她的優點，李婉華稱女兒曾考慮參選港姐，但覺21歲年紀尚輕，暫時決定繼續修讀碩士課程，完成後再考慮。李婉華認為娛樂圈工作比較被動，希望女兒找到能自己掌握機會的工作更好。

記者：林蘊兒