娛樂

蘇志威稱兩女無意入娛圈 李婉華爆21歲大女想選港姐

【明報專訊】蘇志威與太太劉小慧及長女蘇君蕎昨日聯同李婉華出席慈善團體午宴，蘇君蕎數年前赴日本學整甜品，回港後開班教人，並創立自家烘焙品牌，遺傳父母的生意頭腦，並透露中秋節推出限定月餅禮盒，計劃將部分收益捐予慈善機構。蘇志威表示太太要求好高，女兒作品必先經過媽媽試味審批，過關後才可推出，他們沒有經濟資助，女兒教班累積經驗和資金，再找伙伴合作，最近開設製作工房，希望製造屬於香港人的品牌，稍後推出蛋糕和曲奇。

草蜢明年開騷 擬齊曬樂悠咭

蘇志威透露女兒小時候已懂捐錢助人，身為爸爸去年也自資旅費，到肇慶偏僻山區當義工做慈善探訪，覺得助人很有意義，並稱兩女無意步父母後塵加入娛樂圈。草蜢成員蔡一傑接受腦部手術後暫停工作，現已康復會繼續巡迴演唱會，同時籌備明年草蜢40周年紀念騷。蘇志威說：「紅館開騷，開四面台才最好玩，亦是特色。蔡一傑身體狀態好好，在陳慧琳演唱會表現已知，大家可放心。明年輪到我60歲，可在台上展示樂悠咭，聯同蔡一智和蔡一傑，3個人加起來合共180歲，見證40周年。」

移居加拿大的李婉華今趟伙丈夫及3子女同行回港，探望年長親友，一家又到越南旅行，享受陽光與海灘。她在社交網貼出與女兒穿泳衣躺在泳池的照片，自嘲似「浮屍」。女兒外貌和身形遺傳她的優點，李婉華稱女兒曾考慮參選港姐，但覺21歲年紀尚輕，暫時決定繼續修讀碩士課程，完成後再考慮。李婉華認為娛樂圈工作比較被動，希望女兒找到能自己掌握機會的工作更好。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕李婉華 蘇君蕎 劉小慧 蘇志威

