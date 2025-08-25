明報新聞網
娛樂

恨伙葉蒨文「情侶檔」搵錢 曾展望謝影帝張家輝鼓勵

GM恨跟葉蒨文組情侶檔掙錢 被封「張家輝2.0」盼事業愛情兩得意

【明報專訊】無綫戀愛真人騷《女神配對計劃》李芷晴、葉蒨文、關嘉敏、羅敏儀、梁敏巧，以及求愛者曾展望（GM）昨日到九龍灣出席互動短劇《是咁的 我同女神sssss做咗室友》宣傳活動，曾展望兼任主持，現場被踢爆曾到片場探葉蒨文班，他即怕醜大笑扯開話題。

葉蒨文透露短劇用手機拍攝，要演繹「男友視角」的互動，不覺得尷尬，需要靠幻想力，幻想跟男朋友聊天。是否用緋聞男友視角？她笑說：「我不知道，觀眾可能想我拍GM視角。」曾展望與葉蒨文齊稱期待組「情侶檔」搵錢，什麼類型工作都可以。曾展望說今次無份參與短劇拍攝感可惜，不過已試玩，特意挑選葉蒨文的短劇。葉蒨文質疑曾展望中途有轉軚看其他女神，曾展望承認有，然後解釋：「短劇中有問答遊戲，我貪過癮，中途轉軚睇其他女神演繹，身為一個專業演員，要吸收、學習別人的優點。」

至於葉蒨文在《女神》節目有否放棄曾展望，轉軚揀其他踢館求愛者？她笑言不可劇透，叫大家看節目找答案。問曾展望驚不驚葉蒨文被搶？他笑說：「她一向多人追，驚得幾多，我要對自己有信心同保持平常心。」被封「張家輝2.0」的曾展望獲影帝張家輝鼓勵努力事業，不要只顧追女仔，他多謝前輩留意和教誨，會努力做些對事業有益的事，也希望做到平衡，朝着事業、愛情兩得意目標進發，預告工作方面即將有新挑戰。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

