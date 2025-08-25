《中年》評判張佳添否認戀甄采浠 自稱永遠單身 樂做無腳雀仔

張佳添與海兒表示今屆報名人數逾6300，他們面試過千參賽者，覺得水準不錯。張佳添與無綫高層樂易玲傳緋聞後，近日傳與黃宗澤舊愛、前女子組合Freeze成員44歲甄采浠（前名甄詠珊）拍拖1年，他多謝大家關心感情事，但不要憑一張相斷定誰是他的真命天女，「喜歡節目封我『浪子情人』，樂易玲又給我『冇腳雀仔』外號，歡迎大家這樣稱呼我，不是冇雀仔就好了！」張佳添稱與甄采浠認識多年很熟，工作上有合作，見面會搭膊頭，屬膊頭之交，「她都是冇腳雀仔，我們兩隻雀仔在空中遇到一起望吓海，冇着地打算，不要大驚小怪，不想她喪失市場、森林，她仍開放擇偶，年青才俊、有質素男士去追她」。

張佳添緋聞多多被指「中年好市場」，笑言只考慮商業市場，永遠單身、感情隨緣、活在當下，只會跟自己談戀愛，跟其他人一齊便分享快樂，又笑稱可教海兒做無腳雀仔。 海兒表示入行後學識避忌，約大學男同學打機盡量在午間，避免有不必要誤會，希望能做會降落地面的雀仔。張佳添問海兒找到另一半降落未？海兒笑對方好「蠱惑」，是無腳老狐狸，「將個波推我度，我未急於結婚，找到另一半前，要先學識愛自己」。

李松華獲余香凝鼓勵參賽

李松華獲評判讚聲底厚、唱歌有感情，他表示一直喜歡唱歌，電影合伙人古天樂很忙，不想打擾對方；影后余香凝與蔣祖曼鼓勵他追夢，於是膽粗粗報名，參賽前找韋綺姍學了兩堂唱歌，對入圍信心一半半。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

