受勳「名譽拿督」 讚馬六甲福地 范冰冰：人生從來沒有白走的路

娛樂組

范冰冰2018年捲逃稅風波，形象及演藝事業受重創。她沉寂數年，逐漸復出幕前，參與海外活動，去年擔任「馬六甲旅遊親善大使」，獲讚帶旺當地的內地遊客人數激增惠及經濟。早前傳她昨日在甲州元首華誕冊封儀式上受封「拿督威拉」勳銜，甲州首席部長澄清范冰冰會獲頒其他勳銜，不是拿督威拉。有報道指范冰冰獲封「名譽拿督」，為當地州政府可頒予外籍人士的崇高榮譽。

夤夜到馬六甲 沒卸妝睡覺

范冰冰昨晨8時身穿淡綠色馬來傳統服裝，頭戴長紗絲巾盡顯優雅亮相，抵達馬六甲州政府大廈，在經理人陪同下進入禮堂貴賓室，出席在禮堂舉行的甲州元首華誕冊封大典。她在典禮上獲封D.P.S.M拿督勳銜，作為甲州政府表彰她對馬六甲旅遊業的貢獻。有指范冰冰去年5月受委任為馬六甲旅遊年親善大使，在她的宣傳效應下，帶來12億次線上搜索，其中「馬六甲」相關的搜索量超過4.45億次。

范冰冰在社交平台上載照片，透露前晚忙完工作及夤夜趕到馬六甲，到埗已是凌晨兩點，寫道：「一想到5點就要起來化妝，滿打滿算只能睡3個小時，為了能多睡一小時，我人生中第一次沒卸妝就睡了。沒想到睡醒後全妝居然完好無缺，這大概也是種天賦吧！這次又收穫了沉甸甸的馬來西亞元首授勳的『名譽拿督』獎章，也得到了極大的鼓舞與認可。謝謝馬來西亞，謝謝馬六甲，這裏真是我的福地！期待有更多與馬六甲的故事，加油吧，范小姐！都說了每走一步都要算數，人生從來沒有白走的路……」

粉絲公開告白 感動熱淚盈眶

范冰冰前日在馬來西亞出席自家美容品牌活動，現場擠滿人，她即場親手為兩名男女粉絲敷面膜，令不少人羨幕。有粉絲帶着自製的手作公仔送給她，范冰冰看到即說：「我在微博看過，你做了半年是嗎？謝謝你。」她被粉絲的誠意感動眼紅紅。有男粉絲向范冰冰告白表示喜歡她15年，希望能每年見一面，還說：「你一定要繼續拍戲，不管怎麼難，我們都會陪你，一直都在你身邊，在你背後，永遠愛你！」

范冰冰聞言感動得熱淚盈眶說：「我是一個很難被搞哭的人，很少在公眾場合哭，怎麼我今天會變成這個樣子，你們真的讓我覺得心裏很感動，謝謝，我會努力，我會加油，我會堅持心裏面所堅持的。」有粉絲提早稱呼她「拿督」，她笑說還沒，透露活動後趕去馬六甲，然後出席昨天的受封儀式，「從來沒想過會有這樣的榮譽，我和馬六甲很有緣分，希望可以為馬六甲帶來更多更美麗的故事」。