明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

受勳「名譽拿督」 讚馬六甲福地 范冰冰：人生從來沒有白走的路

【明報專訊】43歲內地女星范冰冰去年擔任「馬六甲旅遊親善大使」，獲讚帶旺當地內地遊客人數激增惠及經濟。她昨日在甲州元首華誕冊封儀式上，獲封D.P.S.M拿督勳銜，表彰她對馬六甲旅遊業的貢獻。范冰冰穿上馬來傳統服裝授勳，對於獲封「名譽拿督」感到極大鼓舞及認可，大讚馬六甲是她的福地，並稱人生從來沒有白走的路。

娛樂組

范冰冰2018年捲逃稅風波，形象及演藝事業受重創。她沉寂數年，逐漸復出幕前，參與海外活動，去年擔任「馬六甲旅遊親善大使」，獲讚帶旺當地的內地遊客人數激增惠及經濟。早前傳她昨日在甲州元首華誕冊封儀式上受封「拿督威拉」勳銜，甲州首席部長澄清范冰冰會獲頒其他勳銜，不是拿督威拉。有報道指范冰冰獲封「名譽拿督」，為當地州政府可頒予外籍人士的崇高榮譽。

夤夜到馬六甲 沒卸妝睡覺

范冰冰昨晨8時身穿淡綠色馬來傳統服裝，頭戴長紗絲巾盡顯優雅亮相，抵達馬六甲州政府大廈，在經理人陪同下進入禮堂貴賓室，出席在禮堂舉行的甲州元首華誕冊封大典。她在典禮上獲封D.P.S.M拿督勳銜，作為甲州政府表彰她對馬六甲旅遊業的貢獻。有指范冰冰去年5月受委任為馬六甲旅遊年親善大使，在她的宣傳效應下，帶來12億次線上搜索，其中「馬六甲」相關的搜索量超過4.45億次。

范冰冰在社交平台上載照片，透露前晚忙完工作及夤夜趕到馬六甲，到埗已是凌晨兩點，寫道：「一想到5點就要起來化妝，滿打滿算只能睡3個小時，為了能多睡一小時，我人生中第一次沒卸妝就睡了。沒想到睡醒後全妝居然完好無缺，這大概也是種天賦吧！這次又收穫了沉甸甸的馬來西亞元首授勳的『名譽拿督』獎章，也得到了極大的鼓舞與認可。謝謝馬來西亞，謝謝馬六甲，這裏真是我的福地！期待有更多與馬六甲的故事，加油吧，范小姐！都說了每走一步都要算數，人生從來沒有白走的路……」

粉絲公開告白 感動熱淚盈眶

范冰冰前日在馬來西亞出席自家美容品牌活動，現場擠滿人，她即場親手為兩名男女粉絲敷面膜，令不少人羨幕。有粉絲帶着自製的手作公仔送給她，范冰冰看到即說：「我在微博看過，你做了半年是嗎？謝謝你。」她被粉絲的誠意感動眼紅紅。有男粉絲向范冰冰告白表示喜歡她15年，希望能每年見一面，還說：「你一定要繼續拍戲，不管怎麼難，我們都會陪你，一直都在你身邊，在你背後，永遠愛你！」

范冰冰聞言感動得熱淚盈眶說：「我是一個很難被搞哭的人，很少在公眾場合哭，怎麼我今天會變成這個樣子，你們真的讓我覺得心裏很感動，謝謝，我會努力，我會加油，我會堅持心裏面所堅持的。」有粉絲提早稱呼她「拿督」，她笑說還沒，透露活動後趕去馬六甲，然後出席昨天的受封儀式，「從來沒想過會有這樣的榮譽，我和馬六甲很有緣分，希望可以為馬六甲帶來更多更美麗的故事」。

相關字詞﹕范冰冰

上 / 下一篇新聞