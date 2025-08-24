明報新聞網
【開箱】《調教我的喪屍女兒》 有笑有淚親情故事

【明報專訊】《屍殺列車》及《殭屍校園》先後在電影及劇集方面取得成功，韓媒經常稱這是韓國獨有的「K-Zombie」（韓式喪屍），這到底是什麼樣的影劇模式；根據AI解說，「韓式喪屍」動作速度夠快，故事探討人性。上周四在港開畫的《調教我的喪屍女兒》放下恐怖元素，聚焦親情，故事有笑有淚，在「韓式喪屍」之外再添特色，同樣十分賣座。

暫列韓今年最賣座電影

韓國電影振興委員會今年夏天有推廣活動，提供戲票優惠，由每張門票15,000韓圜（約84港元）減至6000韓圜（約33港元），吸引巿民入場；《調教我的喪屍女兒》正是受惠電影之一，上月30日在韓國開畫，截稿前觀看人次超越460萬，累收440億韓圜（約2.45億港元），力壓荷李活片《F1電影》，暫列當地今年最賣座電影。《調》片男主角趙正錫前作《EXIT：極限逃生》及《男航女機師》均在暑假上映，分別錄得942萬及471萬人次，連同新作連續三片叫好叫座，因而被韓媒封為夏季票房救星。

《調教我的喪屍女兒》講述喪屍病毒突襲全球，首爾陷入恐慌，馴獸師正桓（趙正錫飾）帶同女兒秀雅（崔惟理飾）到鄉下找祖母（李姃垠飾）避難，女兒卻不幸淪為喪屍；正桓從女兒身上發現與平時訓練的猛獸有共通點，於是對喪屍女兒展開連串特訓，「調教」她不要隨便咬人。

《調教我的喪屍女兒》改編自同名網絡漫畫，全球瀏覽量超過500萬，但不熟悉原作，也不會影響對該片的觀感，改編得很完整，漫畫中的笑點也呈現出來；例如電影開端講述正桓父女得悉首爾喪屍為患，打算回鄉避難，但家門外全是喪屍，正桓提議女兒秀雅「一起扮喪屍」，因覺得喪屍很蠢，分不清誰是同類誰是人。秀雅自稱怕醜「打死也不扮喪屍」，但當喪屍逼到埋身，她馬上扭曲身體發出咆哮聲，讓正桓目瞪口呆，場面搞笑。

李姃垠貓演員最搞笑

扮演祖母的李姃垠最搞笑，造型跟足原著漫畫，無論語氣、動作、表情等細節，皆體現出活潑、親切的祖母個性。原著漫畫中正桓飼養的寵物貓「喵喵」識唱歌、跳舞，甚至會與祖母出街，電影為了更貼近現實，將「喵喵」變回可愛家貓。片中講述「喵喵」在家看電視，正桓勸牠說：「不要看太多電視，對眼睛不好，同埋合埋雙腳坐啦！」「喵喵」一臉不理睬的表情，十分可愛惹笑。導演畢鑑盛稱「喵喵」演員「金童」表現太好，「喵喵坐在梳化看電視的一幕是真實拍攝，我們原本以為這場戲可能需要CG配合，沒想到金童試拍後一take完成，我們很感謝牠，節省了不少製作費」。趙正錫也大讚喵喵是「影帝」，完全不用排練，只靠眼神就能對戲。

趙正錫的演出也是看點之一，講述正桓得悉軍隊會射殺所有喪屍後，原本打算親手殺死女兒，但當看見秀雅聽到BoA名曲《No.1》會跳舞後，相信秀雅與其他感染者不同。秀雅經過一輪訓練後，不僅不會咬人，還會吃雞腳及甜品，甚至開始返學。趙正錫放下工作，全程陪伴及訓練她，盡顯父愛。

詰問血緣關係的意義

電影中段情節出現反轉，正桓原來並非秀雅親父，而是她的叔叔，因秀雅母親意外身亡，父親又拋低女兒並拿錢走人，正桓於是兼起父親角色。電影尾聲，正桓帶秀雅避開軍隊，還為對方擋子彈，場面感人。《調教我的喪屍女兒》正好讓觀衆反思親人之間所謂的血緣關係到底是什麼。早前韓國網上流行一段影片，女兒詢問母親：「媽媽，如果我變成蟑螂，你會怎樣做？」跟《調教我的喪屍女兒》概念同出一轍，帶出信息「如果家人變成喪屍怎麼辦？喪屍是不是家人？」為加強「喪屍」能當親人的理據，片中指喪屍病毒可以治療，科學家快將推出疫苗，正桓全心希望秀雅能撐到疫苗推出。

上映日期：8月21日

