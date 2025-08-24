明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

尹啟相「李小龍」上身《TRY：我們成為奇蹟》收視稱冠

【明報專訊】《綁架之日》尹啟相主演韓國SBS電視台劇集《Try：我們成為奇蹟》前晚播第9集，收視5.6%，比上集回落1.2個百分點，但仍穩守同時段冠軍。《離婚保險》李棟旭與《這是愛情嗎》李聖經合演有線頻道JTBC劇集《善良的他》，同晚連播第11及12集，分別錄得1.6%及2.3%。《廣告強人》李寶英主演MBC《死亡天使瑪莉》第6集，收視1.8%，繼續包尾。香港觀眾可以在影視串流平台Netflix收看《Try：我們成為奇蹟》，《善良的他》則在Disney+上架。

《Try：我們成為奇蹟》故事講述朱嘉藍（尹啟相飾）重返母校漢陽體育高中並擔任欖球隊新教練，帶領學生向全國體育大賽冠軍夢想進發。今集提到嘉藍躲在房間注射肌肉無力症藥物期間，遭同校的有氧運動教練方興男（鄭順元飾）撞破，後者得悉嘉藍拚命保護和支持學生的初心，大為感動，決定化敵為友；另一方面，射擊隊副教練裴怡智（林世美飾）揭露教練全諾筠（李成旭飾）的暴力行為，受害學生徐優進原本出庭指證對方，卻遭母親阻撓，怡智憤而離校，更遭諾筠羞辱，嘉藍怒不可遏，誓要為她討回公道。

下集預告嘉藍跟怡智出席全國體育大賽的分組抽籤儀式，二人穿著李小龍招牌黃黑運動服出場，惹來網民熱烈討論。

相關字詞﹕死亡天使瑪莉 善良的他 李小龍 林世美 尹啟相 Try：我們成為奇蹟

上 / 下一篇新聞