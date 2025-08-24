尹啟相「李小龍」上身《TRY：我們成為奇蹟》收視稱冠

《Try：我們成為奇蹟》故事講述朱嘉藍（尹啟相飾）重返母校漢陽體育高中並擔任欖球隊新教練，帶領學生向全國體育大賽冠軍夢想進發。今集提到嘉藍躲在房間注射肌肉無力症藥物期間，遭同校的有氧運動教練方興男（鄭順元飾）撞破，後者得悉嘉藍拚命保護和支持學生的初心，大為感動，決定化敵為友；另一方面，射擊隊副教練裴怡智（林世美飾）揭露教練全諾筠（李成旭飾）的暴力行為，受害學生徐優進原本出庭指證對方，卻遭母親阻撓，怡智憤而離校，更遭諾筠羞辱，嘉藍怒不可遏，誓要為她討回公道。

下集預告嘉藍跟怡智出席全國體育大賽的分組抽籤儀式，二人穿著李小龍招牌黃黑運動服出場，惹來網民熱烈討論。