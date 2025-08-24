明報新聞網
娛樂

《哪吒2》美開畫撼《Kpop獵魔女團》 楊紫瓊聲演殷夫人感動爆喊

【明報專訊】內地動畫《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）上映153日累收154.4億人民幣，不單刷新內地史上最高紀錄，更是今年全球票房冠軍，英語配音版《哪吒2》前日（22日）在北美開畫，請來《奇異女俠玩救宇宙》金像影后楊紫瓊聲演殷夫人，她接受美媒Variety訪問，自稱為最後一幕配音時，因感動而「哭得像個孩子」；Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》周末亦放映歡唱場，中美動畫票房大戰一觸即發。

《哪吒2》今年2月在北美放映原裝普通話版本，當時票房收2085萬美元（約1.6億港元），美國獨立電影公司A24跟華人影業（CMC）早前宣布，本月22日聯合發行英語配音版，在當地2100個戲院銀幕上映，規模比《Kpop獵魔女團》的1700個銀幕更大；截稿前官方尚未公布《哪吒2》首日票房數字，至於能否超越美媒估計《Kpop獵魔女團》限定兩日歡唱場收1500萬美元（約1.17億港元），取而代之成為開畫冠軍？明日自有分曉。

為了宣傳《哪吒2》，楊紫瓊日前接受美媒Variety訪問，自言對「哪吒」、「孫悟空」之類神話角色認識甚深，「我與他們同步成長，當《哪吒2》上映時，我正在內地拍戲，周遭的人都表現雀躍，因它距離首集推出已近10年，大家盼望已久」。她又大讚殷夫人是個完美角色，「她是母親、妻子、戰士的混合體，更重要的是，她愛自己的兒子（哪吒）」。

《哪吒2》的競爭對手豈止一部動畫電影？金像導演高安兄弟的伊頓高安（Ethan Coen）執導、《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）主演黑色喜劇《Honey Don't!》，今年5月率先在康城影展亮相，講述小鎮女私家偵探調查多宗離奇命案，矛頭均指向神秘教堂，已於北美1300個銀幕上映，上周四優先場收52萬美元（約405萬港元），首周末料收400萬美元（約3120萬港元），相信對《哪吒2》威脅不大。《非正常械劫案》大衛麥堅斯（David Mackenzie）執導，《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed）主演的商戰片《Relay》亦以1400個銀幕迎戰。《有你終生美麗》金像導演朗侯活（Ron Howard）率領《殺神John Wick之芭蕾殺姬》安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）、《心計》祖狄羅（Jude Law）、《神奇4俠：英雄第一步》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）與《真的狠愛你》薛妮史維尼（Sydney Sweeney）合演驚慄片《Eden》，台前幕後陣容鼎盛，開畫銀幕只有664個；其他新片包括《大熊餐廳》編劇首次執導驚慄片《Lurker》、《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）主演喜劇《Splitsville》等，亦會限定放映。

另一方面，《凶器》北美上映兩周票房剛好突破1億美元（約7.8億港元）大關，是繼《罪人們》之後今年第2部R級片（17歲以下觀衆需由成人陪同入場）達標；此外，DC電影公司行政總裁占士根（James Gunn）為重啟DC電影宇宙（簡稱DCU）打響頭炮的《超人》，全球票房剛錄得6億美元（約46.8億港元），成為今年首部超級英雄片獲此佳績。

《鬼滅之刃》刷新香港日本電影票房紀錄

另一重量級日本動畫《鬼滅之刃無限城篇》首部曲「第一章：猗窩座再襲」亦於9月12日在美國開畫，預售反應熱烈，目前票房已突破1000萬美元（約7800萬港元），美媒預計首周末3日可收2000萬至2900萬美元（約1.56億至2.26億港元），有望打破上集《鬼滅之刃無限列車篇》2021年在當地開畫的2120萬美元（約1.65億港元）佳績。

「第一章：猗窩座再襲」在日本亦勢如破竹，截至前日，當地上映36天累收270億日圓（約14億港元），僅次於《鬼滅之刃無限列車篇》、《千與千尋》及《鐵達尼號》，成為日本史上最賣座電影第4位；韓國亦不遑多讓，開畫首兩天已迅速突破100萬入場人次，比趙正錫主演的《調教我的喪屍女兒》上映4日才達標，足足快了一倍時間，刷新今年韓國最快「破百萬」紀錄。香港票房亦報捷，截至昨天（23日）上映10日突破5000萬港元，成為香港史上最賣座日本片及日本動畫，暫列今年最佳票房第4位，僅次於《F1電影》、《哪吒2》及《職業特工隊：最終清算》之下。

相關字詞﹕狄高達莊遜 薛妮史維尼 雲妮莎卻比 安娜迪艾瑪絲 列斯阿曼 瑪嘉烈戈利 楊紫瓊 Kpop獵魔女團 哪吒2 哪吒之魔童鬧海

