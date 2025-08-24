【娛樂場】紀錄片《毛家》拯救流浪動物 呈現「生命平等」信念

花4年追蹤拍攝逾40隻流浪動物

導演區焯文早期參與製作的電影包括《微交少女》和《鴨王》，其後獨立執導之作多聚焦社會議題，2018年劇情片《毛俠》以流浪狗為主題，宣揚動物保護信息；2023年《說笑之人》描繪一名輕度智障單親爸爸與兒子之間的細膩情感；2024年《山莊日記》由殘障人士主演，深入探討家庭關係、智障議題及人性的複雜面向。在新作《毛家》中，區焯文用4年時間跟隨香港民間動物保護團體，追蹤拍攝逾40隻流浪動物，拍下百多小時的片段，記錄4隻小狗成功覓得家園的過程，反映在香港實踐動物保護的挑戰與困難。

導演區焯文由《毛俠》到《毛家》

從2018年劇情長片《毛俠》到現在的紀錄片《毛家》，區焯文兩度聚焦香港流浪動物保護議題，投放大量心力與時間製作電影，他透露創作原因：「2018年我在思考創作方向時，希望能創作有社會意義的電影，並開始在多不勝數的社會議題中尋找一些既能觸動我，又受大眾關注，但市場上少有提及的題目，經過深思熟慮，最終決定創作關於流浪狗的故事，於是有了《毛俠》這部劇情長片。儘管當時製作資源非常有限，但上映後卻收到觀眾的熱烈回應，讓更多人關注流浪狗問題，也促使動保界出現變化，這讓我覺得圍繞流浪動物保護的創作意義重大。」

今次《毛家》以紀錄片反映流浪動物真實困境，區焯文表示《毛俠》獲得正面迴響後，有投資方建議他拍攝《毛俠2》，但他認為若續集在情感和社會意義上無法超越第一部，即使技術和成本提升，也失去創作意義。恰好有動保機構的義工看完《毛俠》後告訴他，劇情片雖能吸引關注，但無法完全反映動保義工的真實困境。他認同這一觀點，例如流浪動物的傷勢，無論使用多少特技和化妝，仍難以真實呈現。義工說：「導演，你跟我們出動幾次，就會明白。」他到前線親眼見證真實情况，但僅僅看到不夠，還需要拍下來，讓觀眾了解，於是《毛家》這紀錄片便誕生。

《毛家》拍攝過程中，創作團隊不只要面對拍攝流浪動物的不穩定性，以及龐大的工作量，還有與義工相處的課題和後期剪接的挑戰。《毛家》呈現「生命平等」信念，區焯文希望帶出大家學會平等對待生命，認識尊重貓、狗及所有生命，透過這部紀錄片做出一點貢獻，令社會風氣可以慢慢轉變。

主題曲唱出義工無私守護初心

《毛家》主題曲《無家》由黃妍主唱，糖兄作曲及編曲，方浩權填詞，糖兄與Cousin Fung聯合監製，黃妍唱出《無家》的心痛與希望，歌曲旋律低迴卻蘊含力量，唱出流浪動物的孤單與渴望，也唱出義工無私守護的初心。《毛家》正上映，票房收入扣除成本全數捐給動物救援機構。