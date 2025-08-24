明報新聞網
娛樂

任林家謙紅館騷嘉賓 梁詠琪派戲飛益觀眾

梁詠琪擔任林家謙個唱嘉賓 妙語連珠互動「追債」送戲飛

【明報專訊】林家謙在紅館舉行10場《White Summer 演唱會》，前晚第3場，梁詠琪任嘉賓跟林家謙合唱外，還趁機為自己主演的電影《無名指》谷票房，現場派戲飛令觀眾興奮不已。演出期間有小意外，舞蹈員Eric在舞台誤踩「機關」消失了15秒，令目睹意外的觀眾擔心，幸好Eric由升降台返回舞台並繼續跳舞，演出後他拍片報平安說：「我郁得走得，完全無受傷！」

前晚演唱會的跳舞環節，林家謙正準備透過彈射機關飛躍上台，數名舞蹈員率先彈跳上台，舞蹈員Eric不慎踏中正在下降的升降台，有觀眾正在拍片，目睹Eric消失即驚叫，有人說：「佢跌咗落去呀！」有觀眾擔心舞蹈員受傷，過了一會，Eric再由升降台升上台面並繼續跳舞。據了解該升降台只有3呎高。演唱會結束，Eric拍片報平安，並講述意外經過，他說：「大家唔使咁擔心，頭先完全無事，郁得走得，無受傷，當時我投入同觀眾互動，其間個台降回落去，純粹將我原地降返落去，完全無受傷。」

舞蹈員墮機關有驚無險

大會隨後再解釋事件：「升降台由人手控制，可即時調整升降速度；當時一見Eric跟埋落，工作人員已立即hold停個台，確保安全。Eric只是同步跟隨升降台降落，並無受傷。」製作組稱一直對升降台操作嚴謹把關。

前晚嘉賓梁詠琪（Gigi），跟林家謙合唱《某年仲夏》後展開搞笑對話，她笑說：「家謙好耐無見！對上一次已經係一兩個月前，我哋喺灣仔食飯！我好掛住你，不過同你食飯，你都唔係好講嘢。」林家謙笑着回應：「有第三者喺度嘛，所以我少出聲。」梁詠琪說：「但我發現你耳仔一直豎起，吸收姐姐心經囉！」她準備給林家謙的禮物是其主演電影《無名指》戲票，她說：「最近電影業好低迷，我嚟咗你呢度無去宣傳，套戲上咗喇！」她送上戲票，叫林家謙休息時去睇戲放鬆心情，林家謙說：「一張得啦，我一人之境！」惹全場大笑。梁詠琪稱準備了20張電影票給現場觀眾，「大家係咪同家謙一樣支持香港電影？我支持你哋一齊撐香港電影業！」她笑稱如送每人兩張飛，電影公司無着數，「我送一張，你買一張！」她跟林家謙分頭向觀眾派戲票。

寫《I仔正傳》贈林家謙

梁詠琪向林家謙追債，稱食飯時向他邀歌，問何時交貨？又提議交換歌，「我有首《高妹正傳》，咁你想要乜乜正傳？」林家謙稱被她嘲諷「矮仔正傳」。梁詠琪指他未算矮，林家謙說：「我叫咗你唔好著高跟鞋，你唔好著鞋最OK！」她最後建議寫首《I仔正傳》給他。林家謙說：「I仔咪矮仔囉！」最後兩人合唱《平安夜》。林家謙在首場演出因鋼琴沒電，即興清唱《某種老朋友》，前晚他再清唱這首歌，投入得眼泛淚光。清唱版在網上瘋傳，網民讚是大癲之作。

娛樂組

梁詠琪（Gigi） 林家謙演唱會

