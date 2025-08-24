前度KC疑公開戀情 楊安妮送祝福 歐鎮灝學日文伙女團HANA拍節目

【明報專訊】歐鎮灝（George）、楊安妮（WinWin）與日本女團HANA前晚於將軍澳錄影節目《CHILL CLUB Japan Special》，WinWin自認是HANA粉絲，一直有留意她們的動態，今次能在節目初次見面感開心。WinWin提到HANA是通過選秀節目組團出道，之前曾有朋友遞表格叫她參賽，但她縮沙，因自覺日文差，「我差點有機會跟HANA成員一起比賽」。George知道跟HANA合作，特別翻看她們的MV，又學了幾句日文跟她們溝通，雖然彼此有點語言不通，但能見面和合照已感滿足。
問George可有結交日籍女生？他表示戀愛對象多是本地人，但一向喜歡日本文化，有機會也想嘗試異地戀，他說：「我追女仔不算好大膽，不過讀書時試過寫信給女生表白，寫一封情信就追到。」
WinWin憧憬談戀愛，笑言只要是型男、對她有愛，任何國籍都無問題。提到去年爆「偷食」致事業插水的前度黃家灝（KC），在社交平台公開與日籍女舞者Kinari慶生照片，疑公開戀情。WinWin說：「祝福佢哋。」
HANA想品嘗鮮蝦雲吞
女團HANA表示憑參加選秀節目至出道這段日子，帶給她們很多美好回憶，也會吸收前輩贈予的意見，希望慢慢變得更優秀和專業。談到今次香港之行，她們開心日前坐摩天輪，起初以為只轉1圈，結果轉了3圈，有點被困的驚嚇感，又希望有機會遊主題樂園、坐渡海小輪遊維港及品嘗鮮蝦雲吞。