娛樂

郭晉安勤健身 體能年齡35歲 高海寧拍廣告不介意性感

60歲郭晉安體能似35歲 獲讚後生 姻緣睇機緣：上天注定

【明報專訊】今年10月迎61歲生日的郭晉安，去年宣布跟歐倩怡分居兩年並離婚，結束18年婚姻，回復自由身重投「市場」成筍盤。之前他的樣貌一度成網民焦點，被指「膠面」、「顏值崩壞」，離婚後的他反而回春，被讚逆齡男神，早前更跟比他年輕30多歲的港姐莊子璇傳緋聞。昨日郭晉安出席藝人關曜儁投資的健身工作室開幕儀式，自爆勤健身，體能年齡是35歲。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

郭晉安在開幕活動上透露，兩個月前認識關曜儁後開始跟操，效果顯著，連左腳痛症都痊癒，「開始進入少演戲狀態，又成日留在家，覺得應該要珍惜時間做運動，坦白講，認識佢之前，體力不是太好，去7日旅行只行得3日，現在相信行足10幾日都無問題」。可有操出朱古力腹肌？他笑說：「朱古力分很多種凹凸面，每個牌子不同，暫時是有少少的，至於能否達到某些牌子咁立體呢，就要畀啲時間，今日無，將來都會有。」

郭：姻緣上天注定與體能無關

郭晉安認為體能對自己較為重要，被關曜儁大爆體能年齡是35歲，已能舉起本身體重70kg。對於獲網民讚愈操愈後生，郭晉安說：「本身是自己公司產品的健康大使，身體內外都很容易反映出狀態是怎樣，我是這健身工作室的生招牌！」

問到目前體能年齡35歲，是否隨時準備迎接新戀情？郭晉安笑說：「體能和姻緣不關事，我要糾正一樣嘢，姻緣是看機緣，是上天注定的安排，體能可以自己去選擇，我奉勸大家做運動，是有好處的。」他表示現階段大部分時間都為自己的公司推廣內地市場，遲些會返無綫為新劇拍攝宣傳片，但暫時未有新劇開。

周嘉洛：健身帶來健康比肌肉重要

高海寧及周嘉洛均是關曜儁的學生，周嘉洛認為帶來健康比操到胸肌或腹肌更重要，「操腹肌的條件是要長期體脂低，這樣會影響到生活平衡，所以我都無腹肌」。

高海寧表示已跟操幾年，連蜜桃臀也是對方幫她練出來。對身形是否滿意？她說：「可以更加好。」最近發布的廣告造型罕有大騷性感身材？她笑稱有廣告就會多派福利，因新劇《璀璨之城》延期拍攝，早前趁放假到澳洲旅行，再返南京鄉下探婆婆，「之後便帶同父母到杭州工作，原本打算完成後再放假，但工作已接踵而來」。她表示將為《飛常日誌2》及《璀璨之城》開工。可擔心撞期？她說：「未知！應該不會，劇組會安排得好好，我已準備好。」

關曜儁投資7位數字開健身室

「大隻仔」關曜儁跟周嘉洛是同期藝員訓練班學員，同時向健身教練雙線發展，昨日健身室開幕獲不少藝人支持，包括郭晉安、高海寧、周嘉洛、黃智賢、林漪娸、黃子恆、徐榮、黃建東及鄧智堅等，關曜儁透露投資了7位數字。

