為「魔童」單手接畢業證書解畫 張智霖：純粹扮有型 內心好緊張

笑稱要「車」兒子兩巴掌

兒子張慕童（魔童）快將赴美國升學，Chilam稱一有空閒時間便爭取父子見面，一起食飯傾偈，但沒有感不捨，「男兒志在四方，出去有助擴闊眼界，增加見識是好事」。與太太袁詠儀快將生日，兒子出國前會否提早慶生？他說：「兒子9月中才起程，會跟我們慶祝，不過近年每逢生日，已不想大搞派對慶祝，簡簡單單跟家人一起過已開心。」提及兒子早前出席學校畢業禮，單手接過畢業證書，有點不禮貌。Chilam認同觀感上似乎不太好，笑稱要「車」兒子兩巴掌以示教訓。Chilam也撐兒子平日注重形象和態度，可能因為首次出席畢業禮，單手接證書純粹扮淡定和有型，理解他其實內心好緊張所致，不清楚為何片段會被放上網。

Chilam正拍攝內地綜藝節目《披荊斬棘2025》，開心認識一班來自不同地方的新朋友，合作過程愉快，預計節目拍至10月底完成，11月隨即為無綫新劇《璀璨之城》開工，慶幸工作銜接得剛剛好，「本來節目和劇集要疊着一齊開工，因劇集延期開拍變成分開做，可以更投入做好一件事，覺得好好彩。劇本沒有大改，只在細節位執得更好，精益求精，卡士陣容都是熟悉的演員，感覺在舒適圈工作」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com