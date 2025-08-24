明報新聞網
娛樂

為「魔童」單手接畢業證書解畫 張智霖：純粹扮有型 內心好緊張

張智霖為「魔童」單手接畢業證書解畫 笑稱「車」囝囝兩巴

【明報專訊】張智霖（Chilam）昨日為老字號餅家的旗艦店，擔任開幕剪綵嘉賓兼一日店長。身為月餅代言人的他即場試食，還與粉絲分甘同味，又分享中秋節玩燈籠的童年回憶。Chilam割除膽石後身體逐漸復元，稱現時飲食不受限制，身體比太太袁詠儀更健康，可開懷大嚼，最喜歡吃肥膩的紅燒肉和叉燒。

笑稱要「車」兒子兩巴掌

兒子張慕童（魔童）快將赴美國升學，Chilam稱一有空閒時間便爭取父子見面，一起食飯傾偈，但沒有感不捨，「男兒志在四方，出去有助擴闊眼界，增加見識是好事」。與太太袁詠儀快將生日，兒子出國前會否提早慶生？他說：「兒子9月中才起程，會跟我們慶祝，不過近年每逢生日，已不想大搞派對慶祝，簡簡單單跟家人一起過已開心。」提及兒子早前出席學校畢業禮，單手接過畢業證書，有點不禮貌。Chilam認同觀感上似乎不太好，笑稱要「車」兒子兩巴掌以示教訓。Chilam也撐兒子平日注重形象和態度，可能因為首次出席畢業禮，單手接證書純粹扮淡定和有型，理解他其實內心好緊張所致，不清楚為何片段會被放上網。

Chilam正拍攝內地綜藝節目《披荊斬棘2025》，開心認識一班來自不同地方的新朋友，合作過程愉快，預計節目拍至10月底完成，11月隨即為無綫新劇《璀璨之城》開工，慶幸工作銜接得剛剛好，「本來節目和劇集要疊着一齊開工，因劇集延期開拍變成分開做，可以更投入做好一件事，覺得好好彩。劇本沒有大改，只在細節位執得更好，精益求精，卡士陣容都是熟悉的演員，感覺在舒適圈工作」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

