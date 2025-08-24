明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

譚俊彥被稱呼「狄龍個仔」一笑置之 難擺脫星二代光環 心痛細John被網民鬧

譚俊彥懶理批評 唔介意被稱「狄龍個仔」待子女長大會減產 陪老婆享受人生

【明報專訊】譚俊彥在無綫劇《麻雀樂團》飾演有情有義又搞笑的司徒久，角色因父之名成為麻將館第二代老闆，現實中掛上星二代光環的他，否認因父之名入行，相反爸爸狄龍不想他入行捱苦；身為視帝的他仍被人稱呼「狄龍個仔」一笑置之，現階段懶理批評只享受工作，最重要是陪伴家人，已計劃待子女長大成人減少演出，與太太環遊世界享受人生。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

譚俊彥表示加入無綫至今，今次算首次參演喜劇，「其實等咗好耐，成日都想演不要太認真的角色，剛加入時拍古裝劇《天命》，個樣又生得似老竇，令觀眾覺得我是否這麼認真呢？被定型後都是找我演這類角色，其實自己都想笑吓，又想畀大家笑吓，尤其有小朋友之後，但不是想就會有人畀你做，所以今次監製好好，可能見我同角色有點相似，就安排給我做」。

家中掛家訓牌匾「吃虧是福」

譚俊彥認為與角色相似的地方，是父親傳承了一些執著和老套給兒子，場景家中掛着家訓牌匾，現實中老家都掛着「吃虧是福」的家訓，「所以我演得好有共鳴，本身都如角色般對後輩好吟沉，因為工作比較認真，其實唔係個個鍾意聽，好多人來玩、來溝女，但對我來講，因為老竇是當演員養大我，所以我很尊重拍攝現場這個地方，這方面我比較執著，老竇都是這樣，好多人會覺得佢講嘢『倔擂槌』掃人興，其實佢心地好好，真正認識佢就唔會驚，我哋兩父子都係一樣，個樣生成咁，無辦法」。

等仔女長大同老婆環遊世界

譚俊彥表示小時不會覺得老竇難相處，因他忙於開工，根本好少相處，「我去外國讀書，老竇一個電話都無打畀我，佢字典裏面應該係個仔打畀老竇，係好傳統，到我大個一點才多點相處，個孫仔一定係橋樑，因為我小時候，有好多佢想我做嘅事，個孫仔都做到，例如佢係武癡，但我唔鍾意跟佢學功夫，孫仔就好鍾意空手道，阿爺可以好開心咁同佢玩」。他承認跟角色一樣着重親情和家庭，這亦是他決定搬回港的原因，「19歲入行後在世界各地不斷工作，成家立室就搬返香港這個家，所以選擇加入無綫，一做就做到40多歲，最主要係陪住老人家老去。計劃到小朋友長大，我會減少演出，跟太太環遊世界」。

叫老竇減少工作享受家庭樂

由演出偶像劇、小生到中生，之後便要迎接演老生，他對將來亦有考量，「到時係咪仲有咁多劇需要我？唔想有日真係老了，還在現場拖累人，所以我叫老竇早點退休，就係因為每個人以前幾好記性都好，年紀大咗就無咁fit，佢都聽我講減少工作，近10年無乜開工，我覺得係好事，後生已捱得辛苦，現在就用餘下嘅時間湊孫，享受家庭樂」。

要維持公眾人物應有態度

角色以父之名繼承麻將館生意，但譚俊彥不認為自己是以父之名入行，「好多人對我有好多誤解，成日都覺得我來無綫就做主角，唔係老竇我有主角做？其實我加入無綫前已入行十幾年，每個人背後都有自己一段故事，感恩係老竇做演員養活個仔，個仔又做演員養活自己個仔，這個圈都有相同例子，如謝霆鋒和洪天明，當然好難，我在無綫都拍了十多套劇，都係男主角，演出作品超過100部，現在只會享受，唔會再去想別人講什麼，反而心痛後生啲嘅星二代，見到姜卓文（細John）畀人鬧，同我細個畀人鬧一模一樣，好心你哋班網民啦！有啲新意好唔好？」他稱星二代內心要夠強大，老竇教落公眾人物要維持公眾人物應有態度，「如在餐廳食飯被指指點點，唔通起身鬧咩？唔可以，公眾人物要有禮貌，老竇當年代表邵氏，我現在代表無綫，可能我有咁戇居嘅諗法，才得到傑出員工獎」。

怕被批評放棄歌手夢

譚俊彥表示曾因批評放棄了一些想做的事，「我無放棄做演員，但放棄做歌手，曾經試過出唱片，最後係唔得嘅，其實都係一件好事，因為了解到自己真正強項未必係唱歌，好多人天生唱得好好，我只係死練死背，𠵱家搵到最舒服嘅做法，就係間中唱吓插曲，或者搵我唱幾首歌賺吓錢，但唔敢再有歌手夢，費事畀人笑啦！」至今仍有人以「狄龍個仔」稱呼他，但他並不介意，「總之記得我就好好，好過唔記得，其實好閒，以前好多知道我老竇嘅人都已經老了，𠵱家調返轉，唔識我老竇，會叫佢做『譚俊彥老竇』，早前同老竇出去食飯，有人問『譚生可唔可以影張相？』老竇整理時，原來對方想搵我影相，佢係有少少唔舒服，我就叫老譚生一齊影相打圓場，雖然佔比率好少，不過間唔中都有一次」。

不想兒子入行捱苦

譚俊彥稱有次更搞笑，「我與兒子行街，有路人同我講狄龍後生好靚仔，我個仔又靚仔過我」。他自嘲道：「全家最樣衰一定係我，但我都好開心，因為我有個好靚仔嘅老竇，同有個好靚仔嘅仔！」兒子將來會否入行？他稱會交給兒子自己決定，「我唔希望將來同兒子講老竇以前做過乜，你都去試吓做。演戲係辛苦，我當然唔想佢捱苦，就如當年老竇唔想我入行捱苦一樣」。

化妝：Wai To

髮型：Franco Chung @craftbyhaircorner

場地：forkers

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞