譚俊彥被稱呼「狄龍個仔」一笑置之 難擺脫星二代光環 心痛細John被網民鬧

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

譚俊彥表示加入無綫至今，今次算首次參演喜劇，「其實等咗好耐，成日都想演不要太認真的角色，剛加入時拍古裝劇《天命》，個樣又生得似老竇，令觀眾覺得我是否這麼認真呢？被定型後都是找我演這類角色，其實自己都想笑吓，又想畀大家笑吓，尤其有小朋友之後，但不是想就會有人畀你做，所以今次監製好好，可能見我同角色有點相似，就安排給我做」。

家中掛家訓牌匾「吃虧是福」

譚俊彥認為與角色相似的地方，是父親傳承了一些執著和老套給兒子，場景家中掛着家訓牌匾，現實中老家都掛着「吃虧是福」的家訓，「所以我演得好有共鳴，本身都如角色般對後輩好吟沉，因為工作比較認真，其實唔係個個鍾意聽，好多人來玩、來溝女，但對我來講，因為老竇是當演員養大我，所以我很尊重拍攝現場這個地方，這方面我比較執著，老竇都是這樣，好多人會覺得佢講嘢『倔擂槌』掃人興，其實佢心地好好，真正認識佢就唔會驚，我哋兩父子都係一樣，個樣生成咁，無辦法」。

等仔女長大同老婆環遊世界

譚俊彥表示小時不會覺得老竇難相處，因他忙於開工，根本好少相處，「我去外國讀書，老竇一個電話都無打畀我，佢字典裏面應該係個仔打畀老竇，係好傳統，到我大個一點才多點相處，個孫仔一定係橋樑，因為我小時候，有好多佢想我做嘅事，個孫仔都做到，例如佢係武癡，但我唔鍾意跟佢學功夫，孫仔就好鍾意空手道，阿爺可以好開心咁同佢玩」。他承認跟角色一樣着重親情和家庭，這亦是他決定搬回港的原因，「19歲入行後在世界各地不斷工作，成家立室就搬返香港這個家，所以選擇加入無綫，一做就做到40多歲，最主要係陪住老人家老去。計劃到小朋友長大，我會減少演出，跟太太環遊世界」。

叫老竇減少工作享受家庭樂

由演出偶像劇、小生到中生，之後便要迎接演老生，他對將來亦有考量，「到時係咪仲有咁多劇需要我？唔想有日真係老了，還在現場拖累人，所以我叫老竇早點退休，就係因為每個人以前幾好記性都好，年紀大咗就無咁fit，佢都聽我講減少工作，近10年無乜開工，我覺得係好事，後生已捱得辛苦，現在就用餘下嘅時間湊孫，享受家庭樂」。

要維持公眾人物應有態度

角色以父之名繼承麻將館生意，但譚俊彥不認為自己是以父之名入行，「好多人對我有好多誤解，成日都覺得我來無綫就做主角，唔係老竇我有主角做？其實我加入無綫前已入行十幾年，每個人背後都有自己一段故事，感恩係老竇做演員養活個仔，個仔又做演員養活自己個仔，這個圈都有相同例子，如謝霆鋒和洪天明，當然好難，我在無綫都拍了十多套劇，都係男主角，演出作品超過100部，現在只會享受，唔會再去想別人講什麼，反而心痛後生啲嘅星二代，見到姜卓文（細John）畀人鬧，同我細個畀人鬧一模一樣，好心你哋班網民啦！有啲新意好唔好？」他稱星二代內心要夠強大，老竇教落公眾人物要維持公眾人物應有態度，「如在餐廳食飯被指指點點，唔通起身鬧咩？唔可以，公眾人物要有禮貌，老竇當年代表邵氏，我現在代表無綫，可能我有咁戇居嘅諗法，才得到傑出員工獎」。

怕被批評放棄歌手夢

譚俊彥表示曾因批評放棄了一些想做的事，「我無放棄做演員，但放棄做歌手，曾經試過出唱片，最後係唔得嘅，其實都係一件好事，因為了解到自己真正強項未必係唱歌，好多人天生唱得好好，我只係死練死背，𠵱家搵到最舒服嘅做法，就係間中唱吓插曲，或者搵我唱幾首歌賺吓錢，但唔敢再有歌手夢，費事畀人笑啦！」至今仍有人以「狄龍個仔」稱呼他，但他並不介意，「總之記得我就好好，好過唔記得，其實好閒，以前好多知道我老竇嘅人都已經老了，𠵱家調返轉，唔識我老竇，會叫佢做『譚俊彥老竇』，早前同老竇出去食飯，有人問『譚生可唔可以影張相？』老竇整理時，原來對方想搵我影相，佢係有少少唔舒服，我就叫老譚生一齊影相打圓場，雖然佔比率好少，不過間唔中都有一次」。

不想兒子入行捱苦

譚俊彥稱有次更搞笑，「我與兒子行街，有路人同我講狄龍後生好靚仔，我個仔又靚仔過我」。他自嘲道：「全家最樣衰一定係我，但我都好開心，因為我有個好靚仔嘅老竇，同有個好靚仔嘅仔！」兒子將來會否入行？他稱會交給兒子自己決定，「我唔希望將來同兒子講老竇以前做過乜，你都去試吓做。演戲係辛苦，我當然唔想佢捱苦，就如當年老竇唔想我入行捱苦一樣」。

化妝：Wai To

髮型：Franco Chung @craftbyhaircorner

場地：forkers

